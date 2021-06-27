مجموعة «هيلتون» تتوسع عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «هيلتون» عن توسعها عالمياً، بعد أن كشفت عن خططها لافتتاح فندقين جديدين في جزيرة سردينيا المتوسطية، وذلك بعدما وقعت اتفاقية مع مجموعة ويستمونت للضيافة والصناديق التي تديرها شركة أوكتري كابيتال مانجمنت لإدارة الأصول. من المقرر افتتاح منتجع بايا دي شيا ريزورت سردينيا، مجموعة كيوريو باي هيلتون، هذا الصيف، فيما يبدأ منتجع كونراد شيا لاجونا سردينيا الفاخر استقبال ضيوفه عام 2022. يقع كلا الفندقين في جنوب سردينيا في شيا لاجونا، المنطقة التي تشتهر بطبيعتها البكر، والشواطئ الرملية الذهبية، والبحيرات الساحلية، موطن أسراب طيور النحام الوردي.

وقال باتريك فيتزجيبون، نائب الرئيس الأول لقسم التطوير في هيلتون في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: يمثل كل من منتجع كونراد شيا لاجونا سردينيا الفاخر ومنتجع بايا دي شيا ريزورت سردينيا، مجموعة كيوريو إضافة بالغة الأهمية إلى مجموعة الفنادق والمنتجعات التي تتزايد أعدادها من علامة هيلتون، حيث ينضم كلاهما إلى مجموعة الفنادق المنتظرة في سيشيل ولاس فيغاس والمغرب. يسعدنا العمل مع شركائنا الذي سبق لنا التعاون معهم في مجموعة ويستمونت للضيافة مرة أخرى. ومع تخفيف القيود على السفر في جميع أنحاء العالم، يحلم الكثير بالانطلاق في رحلات دولية، ومع افتتاح هيلتون 40 فندقاً جديداً ضمن المخططات لهذا العام في أوروبا وحدها، فإننا نتطلع بمزيد من الحماس إلى الترحيب بالضيوف في كافة فنادقنا.

وتنضم هيلتون تحت هذه الاتفاقية إلى تحالف يجمعها مع كل من مجموعة ويستمونت للضيافة وشركة أوكتري. ويتولى إدارة المشروع صندوق استثمار عقاري أنشئ حديثاً تديره شركة كاستيلو سي آر جي، ومقرها ميلانو، وهي إحدى شركات إدارة العقارات الرائدة في إيطاليا.

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