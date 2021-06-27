الناقلات الوطنية تحلّق إلى 415 وجهة حول العالم

المصدر: دبي - عمرو عادل

واصلت الناقلات الوطنية، توسيع محطات الركاب، مع زيادة الوجهات أمام المسافرين، منذ العودة التدريجية لحركة الطيران، حيث تسيّر رحلاتها حالياً إلى 415 وجهة حول العالم، بما فيها الوجهات المشتركة.

يأتي ذلك، بعد أن قدمت الناقلات الوطنية نموذجاً عالمياً، يحتذى به في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» عالمياً، وذلك على مدار 15 شهراً، منذ تعليق رحلات الركاب الجوية والترانزيت في 23 مارس 2020، لتنجح بعدها في التحليق من جديد، والوصول إلى نحو 85 % من وجهاتها في فترة ما قبل الجائحة.

وأظهر رصد «البيان الاقتصادي»، استناداً إلى البيانات الصادرة عن الناقلات الوطنية في الدولة، أن «طيران الإمارات»، تسير رحلات إلى 124 وجهة حتى الآن، و«الاتحاد للطيران» 65 وجهة، و«فلاي دبي» 97 وجهة، و«العربية للطيران» لأكثر من 100 وجهة، فيما تضم محفظة «ويز إير أبوظبي» نحو 29 وجهة.

طيران الإمارات

ونجحت «طيران الإمارات»، في استعادة نحو 87 % من شبكتها العالمية، مع استئناف خدماتها إلى 124 وجهة حول العالم، من إجمالي 143 وجهة، كانت تشكل شبكة الناقلة قبل تفشي جائحة «كوفيد 19»، فيما تواصل الناقلة تكثيف عملياتها، وتوسيع خدماتها عبر شبكة خطوطها، لتلبية الطلب القوي على السفر الترفيهي خلال فصل الصيف.

وتعمل طيران الإمارات على توفير فرص أوسع أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، للسفر بسهولة ويسر إلى وجهاتهم المفضلة، بأسعار خاصة، وتشغيل مزيد من الرحلات إلى أكثر من 30 مدينة، من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول. وتواصل الإعلان عن استئناف خدمة مزيد من الوجهات، وزيادة أعداد الرحلات إلى المدن الشهيرة، وإتاحة مزيد من الفرص أمام عملائها للاستمتاع بتجربة طائراتها العملاقة الإيرباص A380.

الاتحاد للطيران

وتشغل «الاتحاد للطيران» رحلاتها إلى 65 وجهة، في 44 دولة حول العالم، ومنها 6 وجهات مخصصة للشحن، فيما تواصل الناقلة تسيير رحلات إضافية إلى وجهة الرباط، اعتباراً من يوم 23 يونيو 2021، وبوكيت في الأول من يوليو المقبل، إلى جانب تسيير 3 رحلات موسمية جديدة في صيف هذا العام لأول مرة، إلى كل من: ميكونوس 8 يوليو، وسانتوريني 9 يوليو، ومالقة 9 يوليو، وبذلك يصل عدد الرحلات الموسمية في فترة الصيف، إلى 12 رحلة في الأسبوع.

فلاي دبي

ونجحت «فلاي دبي» في زيادة عدد وجهاتها إلى 97، بما في ذلك الموسمية في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، تشكل أكثر من 107 % من حجم وجهاتها، مقارنة بمستوياتها قبل الجائحة، والبالغة نحو 90 وجهة. وبذلك تكون «فلاي دبي» أول ناقلة وطنية من حيث عدد الوجهات، التي تشغل وجهاتها بزيادة على ما كانت عليه قبل الجائحة.

ونجحت «فلاي دبي»، عبر أسطولها المتنامي، والمؤلف من أحدث طائرات بوينغ 737-800، وبوينغ 737 ماكس، في تنفيذ استراتيجية قائمة على استئناف رحلاتها إلى وجهتاها التقليدية، التي كانت تصل إليها قبل الجائحة بشكل تدريجي.

العربية للطيران

وتسير «العربية للطيران»، رحلاتها حالياً إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، متضمنة الوجهات التي تسيرها «العربية للطيران أبوظبي». ومؤخراً، أعلنت الناقلة عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي، إلى مدينة باكو في أذربيجان، اعتباراً من 11 يوليو المقبل.

ويز إير أبوظبي

وأضافت «ويز إير أبوظبي»، التي تضم محفظتها نحو 29 وجهة، مجموعة جديدة من الوجهات، والمخصصة لموسم فصل الصيف، والتي تضم مجموعة من الجزر اليونانية، بما فيها جزر ميكونوس ورودس وكريت. وتبدأ «ويز إير أبوظبي» تسيير رحلاتها إلى هذه الوجهات، اعتباراً من 7 يوليو إلى ميكونوس، بمعدل رحلتين أسبوعياً، وجزيرة رودس اعتباراً من 9 يوليو، بمعدل رحلتين أسبوعياً، وجزيرة كريت اعتباراً من 12 يوليو، بمعدل رحلتين أسبوعياً.

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