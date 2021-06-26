جزيرة ياس تستعد لعيد الأضحى بعروض مميزة للألعاب النارية

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وبالتعاون بين جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ستضيء سماء جزيرة ياس، بعرض استثنائي ومبهر من الألعاب النارية، يقام على مدار ثلاث ليالٍ، بدءاً من أول أيام العيد.

وسينطلق عرض الألعاب النارية من ياس باي، وسيتم بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوجهة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لمدة خمس دقائق، لإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع المحلي، ومن حول العالم، للاستمتاع بعروض الألعاب النارية الرائعة عن بعد، وذلك في ظل التزام جزيرة ياس بالإجراءات الاحترازية، التي تفرضها حكومة أبوظبي، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

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