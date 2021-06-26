«ايرباص» تدافع عن البيع المحتمل لشركتها بريميوم ايروتيك في ألمانيا

المصدر: أوجسبورج (ألمانيا) - د ب أ

دافعت مجموعة ايرباص الأوروبية للطيران عن البيع المحتمل لشركتها بريميوم ايروتيك.

وفي تصريحات لصحيفة «اوجسبورجر الجماينه» الألمانية الصادرة السبت، قال مدير التشغيل في ايرباص ميشائيل شولهولم عن بريميوم ايروتيك التي يقع مقرها في مدينة أوجسبورج جنوبي ألمانيا إن «الشركة تتكبد خسائر منذ 12 عاماً وهذه الخسائر تبلغ مليارات».

وأوضح شولهولم أن الوضع تفاقم نظراً لأن شركات الطيران لا تشتري طائرات جديدة في الوقت الراهن «ولن يمكننا تحمل هذه الخسائر وذلك نظراً للاستثمارات الكبيرة التي يتعين علينا أن نوفرها على سبيل المثال في مجال تقنية الهيدروجين، ولن يمكننا الاستمرار على هذا النحو في أوجسبورج وفي مقار أخرى لبريميوم ايروتيك».

خطط البيع

يذكر أن ايرباص تدرس بيع مركز إنتاج بعض أجزاء الطائرات في ألمانيا إلى أحد المستثمرين، ويعمل في هذا المركز في أوجسبورج نحو 2200 من أصل 2800 عامل لدى بريميوم ايروتيك، وستشمل خطط البيع مقر الشركة أيضاً في مدينة فاريل شمال غربي ألمانيا.

ويعترض مجلس العاملين ونقابة عمال المعادن (آي جي ميتال) على هذه الخطط، وتتخوف النقابة من لجوء ايرباص على المدى البعيد إلى نقل إنتاج بعض الأجزاء إلى دول تتدنى فيها الأجور بنظام التعهيد وتتخوف كذلك من خفض رواتب العاملين.

دعم التنافسية

وأعرب شولهولم عن اعتقاده بأن الحالة المثلى للبيع يمكن أن تتحقق لو كان المستثمر له صلة بقطاع صناعة السيارات وقال إنه في هذه الحالة يمكن للمستثمر أن يزيد من الإنتاج وجعل أسعار القطع المنتجة أرخص وتعزيز القدرة التنافسية لأعمال الشركة، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هذا المستثمر شركة متوسطة من ألمانيا.

وكان قد دار الحديث عن إمكان شراء الشركة من قبل مستثمر يمتلك مصانع في رومانيا وفيتنام.

وتتخوف حكومتا ولايتي بافاريا (حيث تقع مدينة أوجسبورج) وسكسونيا السفلى (حيث تقع مدينة فاريل) من إمكان أن يفقد مصنعا بريميوم ايروتيك في الولايتين في غضون سنوات قليلة القدرة على التنافس مع مصانع أخرى منافسة في دول ذات أجور متدنية.

ولا تنطبق خطط إعادة الهيكلة لايرباص على نحو 700 عامل في بريميوم ايروتيك في أوجسبورج يعملون في مجال إنتاج أجزاء لطائرات يوروفايتر وطائرة النقل العسكري ايرباص ايه 400.

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