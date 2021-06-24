قصر الإمارات يُطلق عروضاً مغرية للآباء والأمهات

المصدر: البيان

أعلن فندق قصر الإمارات، الوجهة المثالية لقضاء أوقات استثنائية لا تُنسى، عن إطلاق عروض مُغرية للآباء والأمهات المُصاحبين لأبنائهم خلال فترة مُخيّم الأطفال الصيفي من 4 يوليو – 26 أغسطس.

وبينما يستمتع الضيوف الصغار بأوقاتهم، يمكن للوالدين الاستمتاع بطيف واسع من التجارب المميزة التي أعدها قصر الإمارات خصيصاً لهم.

قمة الاسترخاء

هذا الصيف، يمكن للآباء والأمهات الحصول على الراحة والاسترخاء التي يستحقونها بالفعل، حيث يمكنهم الاستمتاع بإحدى جلسات التدليك الفاخرة المتوفرة لدى سبا قصر الإمارات، كما يمكن لكل من الوالدين دعوة أحد الأصدقاء والاستفادة من خصم 50% على جلسة العناية المختارة.

الحيوية والنشاط

ولمزيد من المتعة والانتعاش، يمكن للوالدين الحصول على بطاقة الدخول إلى النادي الشاطئي ليوم واحد والتي تتوفر بسعر 200 درهم إماراتي للشخص الواحد تُخوّلهم الاستفادة من رصيد على المأكولات والمشروبات بقيمة 100 درهم إماراتي.

شاي الظهيرة

يُعدّ شاي الظهيرة أحد الطقوس المميزة المعروفة لدى قصر الإمارات، فبينما يستمتع الأطفال بأنشطة مخيمهم الصيفي، يمكن للآباء الاستمتاع بهذه التجربة المترفة مع خصم خاص بقيمة 20%.

وجبة الإفطار

وللذواقة المُغرمين بالأطباق الفاخرة والمبتكرة المستوحاة من المطبخ اليوناني، يُقدّم مطعم "كاسكيدز" لضيوفه طيفاً واسعاً من الأطايب الشهية والمغذية ليبدؤوا يومهم بنشاط.

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