فندق سانت ريجيس النخلة في دبي يوفر عروضاً صيفية

المصدر: البيان

أعلن فندق سانت ريجيس دبي النخلة الكائن في قلب جزيرة نخلة الجميرا عن توفير عروض صيفية تتضمن خدمات رائعة وتجارب ذوقية ممتعة بهدف تمكين العائلات من قضاء عطلات مريحة.

ويعتبر فندق سانت ريجيس دبي النخلة، الذي افتتح الشهر الماضي، إضافة رائعة إلى مجموعة سانت ريجيس العالمية ويقدم إرثاً عمره مئة عام من الضيافة الفريدة والخدمة الكفيلة بتلبية كافة احتياجات الضيوف في نخلة الجميرا الأيقونية في دبي.

وقال مروان فاضل، المدير العام لفندق سانت ريجيس دبي النخلة: "إن الفندق يرحب بالضيوف والزوار من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم لقضاء أجمل عطلات الصيف في أحدث فندق في إمارة دبي".

وأضاف: "نتطلع قدماً لدعوة ضيوفنا الكرام للاستمتاع بتقاليد سانت ريجيس العريقة، في ظل الرفاهية والفخامة الاستثنائية والخدمات الكفيلة بتلبية كل احتياجاتهم".

ويمزج فندق سانت ريجيس دبي النخلة بين الفخامة والحداثة، وتم تصميمه وفقاً لطراز غير المحدود بزمن.

ويبرز الديكور الأنيق والديكورات الداخلية المعاصرة بمجموعة من العناصر الرائعة كالسلالم الدائرية المزينة بتفاصيل ذهبية تحيط بالثريا المستوحاة من شجرة النخيل العربية، وهي مرصعة بالكريستال المتلألئ وتضيء الطابق الأرضي من الفندق بكامله.

وتتميز الردهة الرئيسة للفندق بأجوائها الدافئة وصالاتها الفخمة ومكتبتها الجانبية المضاءة بمدفأة حديثة. وقد تم تزيين الممرات والمناطق العامة بمجموعة فنية منتقاة بعناية تضم أعمال ولوحات فنية ومنحوتات تشكيلية معاصرة مميزة.

ويتضمن الفندق الجديد 264 غرفة فاخرة و26 جناحاً أنيقاً توفر كل وسائل الراحة الفاخرة، وتتمتع جميعها بإطلالة رائعة على نخلة جميرا وسط مياه الخليج العربية، وأفق مباني مدينة دبي الساحر عبر نوافذها الممتدة من الأسقف إلى الأرضيات.

كما يوفر الفندق الجديد خدمة المساعد الشخصي "Butler" المعروفة لدى سانت ريجيس التي تتيح لكل الضيوف الحصول على تجربة إقامة تتناسب مع احتياجاتهم وأذواقهم الشخصية.

تجارب ذوقية

ويشكل الفندق الوجهة الأمثل لنمط الحياة المفعم بالحيوية والاناقة مع مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي وصالات اللاونج، ابتداءً من مطعم كورديليا الذي يمتاز بأمسياته الراقية، مقدماً مزيجاً فريداً من النكهات الرائعة كاللحوم الفاخرة والماكولات البحرية المستوردة من جميع أنحاء العالم والمعدة بإتقان والمشوية بطريقة مثالية.

"Her by Caroline Astor" هو إحدى الوجهات الفاخرة بالفندق للاستمتاع وتناول شاي بعد الظهيرة المستوحى من التاريخ العريق لسانت ريجيس.

ويمتاز هذه المقهى المخصص للسيدات بأجوائه الحميمية الدافئة ونكهات الشاي المميزة والمستوحاة من طقوس سانت ريجيس الغنية عن التعريف.

أما بار سانت ريجيس الشهير فهو مستوحى من بار"كينغ كول" في موطن العلامة التجارية في نيويورك، حيث وُلد كوكتيل "بلودي ماري" الشهير عالمياً عام 1934.

ويقدم هذا البار الكلاسيكي مشروب"بلودي ماري" التقليدي وبنكهة محلية ممزوجةً كشراب التمر ومزيج التوابل العطري والليمون المجفف تحت الشمس والزعفران الترابي.

كما يتميز مطعم "Dip Pool Bar" بإطلالاته الخلابة على أفق دبي، ما يجعله الوجهة الأمثل للاسترخاء والاستمتاع بوجبة خفيفة. ووفقاً للتقاليد المميزة لمنشآت سانت ريجيس حول العالم، فإن سانت ريجيس دبي، النخلة يحتفي بالانتقال من النهار إلى المساء بطقوس احتفالية عند الغروب.

الاستجمام للجسد والروح

يقدم نادي "إريديوم سبا" الصحي المميز لعلامة سانت ريجيس التجارية طيف واسع من جلسات العناية الفاخرة الحصرية كرحلة الذهب الحصرية التي تقوم على استخدام الذهب الخالص من عيار 24 قيراط لتعزيز قوة ونضارة البشرة.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بغرفة التمارين الحصرية التابعة للنادي والتي تتضمن العديد من معدات الكارديو والقوة، أو الاستمتاع بالسباحة في البركة الخاصة بالعائلات أو البركة المخصصة للبالغين.

ومن ناحيةٍ أخرى يقع الفندق على بعد خطوات من الشواطئ الرملية الناعمة ونادي سانت ريجيس الشاطئي الذي سيتم افتتاحه قريباً.

وجهة راقية

يتضمن فندق سانت ريجيس دبي النخلة قاعة "أستور" الاحتفالية الراقية والتي تمتاز بإنارتها الطبيعية المشرقة وأبوابها المنحوتة الضخمة، وبسطها الحريرية الفاخرة، وثرياتها الزجاجية المحاكية لأوراق الأشجار.

فسواء كانت المناسبة عائلية حميمية أو احتفالية فاخرة أو خاصة بفعاليات الشركات، يوفر الفندق خياراتٍ متعددة ومرنة من خلال غرف الاجتماع متعددة الأغراض الست الخاصة به والمجهزة بأحدث الأدوات والمعدات التقنية.

الموقع الأفضل

ويقع فندق سانت ريجيس دبي، النخلة في أفضل عناوين المدينة محتلاً الطوابق الثمانية عشر الأولى من التحفة المعمارية الجديدة الرائعة المؤلفة من 52 طابقاً، برج النخلة المتصل بمركز "نخيل مول" التجاري موفراً إمكانية الدخول المباشرة لهذا المركز التجاري الذي يضم 300 من المحال التجارية، والمطاعم والسينما وطيف واسع من المرافق الترفيهية. بإمكان الضيوف أيضاً الاستمتاع بمشاهدة معالم نخلة جميرا الخلابة عبر "ذا بالم مونوريل" المتصل بمركز "نخيل مول" التجاري.

ويضم الطابق الـ52 من برج النخلة منصة "ذا ڤيو آت ذا بالم" للمشاهدة، التي ترتفع مسافة 240 متراً عن سطح الجزيرة الأيقونية، متيحةً لزوارها مشاهداً بزاوية 360 درجة لنخلة جميرا، الخليج العربي، وأفق مباني مدينة دبي، بالإضافة إلى التجربة التفاعلية التي تستعرض الإبداع المتجلي في كافة مراحل بناء هذه الجزر البحرية الصناعية.

يبعد الفندق مسافة 3 دقائق عن "The Pointe"، الواجهة البحرية المميزة بمطاعمها ومتاجرها المتعددة، وتضم أكبر نافورة في العالم وتبلغ مساحتها 7327 متراً مربعاً.

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