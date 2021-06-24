المبنى1 بمطار دبي الدولي يستقبل المسافرين بعد توقف دام 15 شهراً
استقبل "مطار دبي الدولي" في المبنى-1 والكونكورس D - صباح اليوم "الخميس" بعد توقف دام 15 شهرا أول المسافرين على متن رحلة طيران ناس (XY201) القادمة من العاصمة السعودية الرياض.
وتم افتتاح الكونكورس D المرتبط بالمبنى رقم 1 بواسطة قطار المطار في فبراير 2016 كمحطة رئيسية لتواجد ما يزيد عن 65 شركة طيران دولية في مطار دبي الدولي.
وسيشهد إعادة افتتاح المبنى 1 العودة التدريجية لشركات الطيران خلال الأيام القليلة المقبلة من المبنى 2 والمبنى 3 حيث يستعد قطاع الطيران لزيادة متوقعة في حركة المسافرين خلال العطلة الصيفية وما بعدها.
ويوفر (المبنى 1) خدمات على مستوى عالمي لطاقة استيعابية سنوية تبلغ 18 مليون مسافر.