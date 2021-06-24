سويسرا تفتح حدودها للخليجيين الحاصلين على اللقاح

المصدر: دبي - البيان

اتخذت الحكومة السويسرية قرارها بالعودة إلى الحياة الطبيعية بعد الجائحة العالمية، وسوف تفتح سويسرا حدودها للضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي الذين تلقّوا لقاحهم اعتباراً من 26 يونيو 2021 دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي أو الفحوصات.

ويتم قبول جميع اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية بما في ذلك لقاح سينوفارم، بعد 12 شهرًا من التطعيم الكامل.

ويمكن طلب تأشيرات شنغن مرة أخرى من خلال مراكز "في اف اس" اعتباراً من اليوم. و يمكن للأطفال غير الملقحين حتى سن 16 السفر مع والديهم الذين تم تطعيمهم، بين 16 و 18 عامًا يحتاجون إلى إجراء اختبار PCR.

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تكتسي الحرية الكاملة للسفر على الصعيد الدولي والافتتاح الكامل للبنى التحتية السياحية (المطاعم والمناسبات والمرافق الترفيهية) أهمية قصوى بالنسبة للسياحة. وبالتالي، فإن صناعة السياحة السويسرية مستعدة لاستقبال الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى اعتبارًا من 26 يونيو، وتم وضع مفاهيم الحماية الشاملة لضمان سلامتهم.

ويقول ماتياس ألبريخت، مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي: "يسعدنا جداً أن نتمكن من الترحيب بضيوفنا من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في سويسرا مرة أخرى. مع طبيعتنا الجميلة ومدننا غير المزدحمة، حيث المكان المثالي للاستمتاع بالهواء النقي والبحيرات الصافية والمروج الخضراء والجبال المغطاة بالثلوج - باختصار: عطلات مريحة بين الأصدقاء والعائلة".

وأضاف، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، الرغبة في السفر قوية للغاية. كما يخطط الناس الآن لرحلاتهم في الصيف. ولهذا ذكرت الحكومة السويسرية أنها تلتزم باستراتيجية الافتتاح للاتحاد الأوروبي، أو بالأحرى منطقة شنغن، وبالتالي ستهدف إلى فتح حدود البلاد أمام الأشخاص الذين تم تطعيمهم، اعتبارًا من 26 يونيو، في الوقت المناسب تمامًا للعطلة الصيفية. حقيقة أن سويسرا - التي تعتبر وجهة سفر مرغوبة جداً في جميع أنحاء العالم - مستعدة للترحيب بالضيوف الدوليين من شهور الصيف فصاعدًا أمر إيجابي جداً. ويُقدّر الضيوف - خاصة بعد الجائحة - قيم سويسرا مثل الموثوقية والنظافة والسلامة والطبيعة.

مفاهيم الحماية القصوى

على مدى الأشهر 12 الماضية، أثبتت مفاهيم الحماية الصارمة أنها فعالة جداً وضمنت عدم وجود بقعة ساخنة لتفشي المرض في أي وجهة سياحية في سويسرا، على الرغم من حقيقة أن الفنادق والمطاعم في الفنادق ومنتجعات التزلج كانت مفتوحة. يستخدم أكثر من 4000 شركة سياحية علامة "نظيفة و آمنة" السويسرية لتوثيق تطبيق مفاهيم الحماية الشاملة. يمكن للضيوف الحصول على معلومات حول مفاهيم الحماية المختلفة الحالية على الموقع الإلكتروني لهيئة السياحة السويسرية، وبالتالي، معرفة التدابير التي تم تنفيذها بأقصى قدر من الشفافية لضمان حمايتهم وسلامتهم المتبادلة.

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