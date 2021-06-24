«سياحة الشارقة»: انتعاش كبير متوقع في النصف الثاني 2021

المصدر: الشارقة - وام

أكد خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن التبني المبكر للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جائحة «كوفيد 19» أدى إلى انتعاش حركة السياحة المحلية خصوصاً مع توفير اللقاح الذي ساعد على عودة حركة السياحة العالمية تدريجياً.

وقال: من المرجح أن يشهد النصف الثاني من 2021 انتعاشاً أكبر في حركة السياحة خصوصاً مع توفر اللقاح والإقبال العالمي للحصول عليه. وأضاف: حتى تستقر حركة السياحة والسفر دولياً علينا أن نركز أكثر على السياحة الداخلية والعمل على توسيعها على نطاق أكبر حتى يتمكن المواطنون والمقيمون من الاستمتاع بكل ما تقدمه الإمارة من تجارب وأنشطة سياحية متنوعة.

وأشاد المدفع بنجاح قطاع السياحة والضيافة بالدولة في التعامل مع الجائحة من خلال اعتماد وتطبيق بروتوكولات صارمة للصحة والسلامة مما ساعد في الحد من آثار الوباء على القطاع، ومنح الزائرين إحساساً بالأمان، مثنياً على استجابة المنشآت الفندقية الفعّالة للأزمة الصحية من خلال تطبيق إجراءات السلامة والوقاية في استقبال الضيوف خلال الجائحة.

حزم الدعم والتحفيز

وأشار إلى أن حزم الدعم والتحفيز الحكومي التي تم إطلاقها خلال الجائحة ساعدت القطاع السياحي في الإمارة على مواجهة التحدي والتعافي التدريجي منه.. لافتاً إلى اتجاه الناس إلى السياحة الداخلية وأثبتت هذه الحزم أنها الدعامة الأساسية لقطاع السياحة بالإمارة.

وأوضح المدفع أنه بفضل التدخل الحكومي الذي قدم مختلف أشكال الدعم من محفزات وحزم الدعم الاقتصادي نجحت الإمارات في تجاوز هذه العقبة والتقليل من آثارها بالرغم من التوقعات العالمية التي أشارت إلى أن التعافي والوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً بداية الأزمة الصحية.

استراتيجيات تنشيط

وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن الهيئة وضعت عدداً من الاستراتيجيات لتنشيط قطاع السياحة من خلال إجراءات عدة مثل ختم «ميثاق السلامة» للتأكيد على التزام المنشآت الفندقية وشركات السفر والسياحة والرحلات في الإمارة من مطابقتها لأعلى المعايير والإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة زوار الإمارة بالتعاون مع هيئة الصحة بالشارقة. وأضاف إنه من ضمن سياسات التعافي التي تبنتها إمارة الشارقة دعم شركات السياحة في الإمارة للتكيف بنجاح مع التحديات الجديدة مع وضع معايير وسياسات من شأنها توفير الدعم المالي للشركات المتأثرة نتيجة الجائحة في قطاع السياحة.

ولفت المدفع إلى أن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تحافظ على روابط استراتيجية مع الأسواق الرئيسية من خلال تعزيز حضور الشارقة في المحافل العالمية عن طريق مختلف القنوات الإعلامية والإعلانية، والبحث عن فرص التنمية المحتملة للقطاع من خلال تسليط الضوء على مختلف أشكال السياحة وتنوّع التجارب فيها مثل سياحة المغامرات والطبيعة والسياحة الرياضية وسياحة الفنادق بجانب تبني الحلول والتجارب الرقمية في استراتيجية معالجة السياحة وتنميتها في مرحلة ما بعد كورونا.

أعداد متزايدة

تسجل الشارقة سنوياً أعداداً متزايدة من الزوار في مهرجاناتها ومعالمها السياحية ما يثبت تنامي سمعتها كوجهة سياحية مُثلى وآسرة تحظى بإعجاب وتقدير كبيرين بين الزوار والسياح. وتعمل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بشكل مستمر على تطوير الموقع الإلكتروني www.visitsharjah.com بإضافة العديد من الميزات الجديدة والمعلومات المحدّثة عن المواقع السياحية.

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