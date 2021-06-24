31 وجهة ضمن القائمة الخضراء للقادمين إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث يُعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

كما سيتم تحديث الدول، والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناء على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد 19»، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. وتضم القائمة الخضراء المحدثة 31 وجهة، تضم كلاً من السعودية والمغرب وأذربيجان وإسبانيا وأستراليا وإسرائيل والبرتغال والدنمارك والسويد والصين وألمانيا والنرويج والنمسا والولايات المتحدة واليابان وأوزبكستان وآيسلندا وإيطاليا وبروناي وبوتان وتايوان، وغرين لاند، كما تشمل القائمة سنغافورة وسويسرا وفنلندا وكوريا الجنوبية ومالطا وموريشيوس ومولدوفا ونيوزيلندا وهونغ كونغ.

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