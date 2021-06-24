تقرير بريطاني: «أن تكون جزءاً من دبي» حلم الكثيرين حول العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر موقع «إيه بي سي موني» الشبكي البريطاني أن كثيرين في هذا العالم يحلمون بأن يكونوا جزءاً من دبي، والتي لطالما كان اسمها مرادفاً للرخاء المالي والثروة.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون المال والأعمال تقريراً، أمس، عن دبي بعنوان «خمس فرص للأعمال التجارية في دبي في 2021»، يستعرض فيها أبرز 5 قطاعات اقتصادية في دبي، تتيح لمن يعمل بها من رواد الأعمال خلال العام الجاري فرص تحقيق النجاح. وذكر التقرير أن الفرصة الأولى، تتوفر في قطاع الإنشاءات، ذلك أن دبي تتيح للشركات الإنشائية العاملة بها المزيد من الفرص للنمو والتوسع. وانتقل تقرير «إيه بي سي موني» إلى الفرصة الثانية، وهي في قطاع النقل والخدمات الإنشائية، والذي وصفه بأنه قطاع مزدهر في دبي، موضحاً أن الفرصة الثالثة توجد في قطاع التعليم، مستشهداً بحقيقة أن غالبية سكان دبي من الوافدين تجعل من التعليم قطاعاً، يتمتع بآفاق واسعة لنجاح العاملين به. وأضاف أن الفرصة الرابعة، والتي يوفرها قطاع الرعاية الصحية، حيث ذكر أن هذا القطاع في دبي يدر على العاملين به أرباحاً وفيرة.

واختتم التقرير بالفرصة الخامسة، وذكر أنها توجد في قطاع الملابس والأزياء، ذلك أن دبي مدينة الموضة والأشخاص الأثرياء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز