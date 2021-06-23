597.1 ألف مقعد على الرحلات عبر مطارات الإمارات

المصدر: دبي- عمرو عادل

أفادت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران بأن حجم السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، بلغت 597 ألفاً و86 مقعداً خلال الأسبوع، الذي بدأ في 21 يونيو 2021.

وأظهرت بيانات المؤسسة، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، سجلت تراجعاً طفيفاً على أساس أسبوعي بنسبة 3% مقابل 614 ألفاً و924 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، قفزت السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري 156.7%، وذلك على أساس سنوي مقارنة بـ 232 ألفاً و619 مقعداً خلال الفترة المقابلة من عام 2020، الذي تزامن مع تعليق رحلات الركاب المجدولة في مطارات الدولة إثر جائحة «كوفيد 19».

وأشارت البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي، و20 شركة طيران حول العالم، إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط ستشغل مليونين و646 ألفاً و236 مقعداً، خلال الأسبوع الجاري، وتستحوذ السوق الإماراتية على 22.5% من إجمالي حجم السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

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