روڤ للفنادق تفتح باب حجز الإقامة في فندق روڤ إكسبو 2020

المصدر: البيان

أعلنت روڤ للفنادق عن بدء تسجيل حجوزات الإقامة في روڤ إكسبو 2020، الفندق الوحيد في موقع إكسبو 2020 دبي، الحدث الدولي الذي سينطلق بعد 100 يوم بمشاركة 190 دولة وحضور ملايين الزوار للمساهمة Rove Expo 2020.

ويستعد فندق روڤ إكسبو 2020 المجاور لساحة الوصل بإطلالةٍ على القلب النابض لإكسبو 2020 دبي لافتتاح أبوابه أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم بالتزامن مع انطلاق الحدث الدولي في 1 أكتوبر. ويُتاح الحجز عبر الموقع الإلكتروني: www.rovehotels.com أو بالاتصال على الرقم 9999 871 4 971+، علماً أن حجوزات الإقامة تشتمل أسعار تذاكر دخول إكسبو 2020 طوال فترة الإقامة.

وتعليقاً على الموضوع، قال بول بريدجر، مدير العمليات المؤسسية لدى روڤ للفنادق: "تفخر روڤ للفنادق باعتبارها علامة فندقية محلية تأسست في دبي بافتتاح الفندق الوحيد في موقع إكسبو 2020. وانطلاقاً من رؤية فنادق العلامة التي تتمحور حول الاهتمام بالمسافرين العصريين في المقام الأول، يشكل روڤ إكسبو 2020 الواقع في قلب موقع إكسبو الاستثنائي، أحدث إضافاتنا التي تعكس تطور علامتنا الفريدة ونهجنا القائم على أرقى مستويات الضيافة الفاخرة.

ونتوقع أن يشهد فندق روڤ إكسبو 2020 إقبالاً كبيراً نظراً لموقعه الاستثنائي بجوار ساحة الوصل في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، كما تستعد فنادق العلامة الأخرى والتي تقع في مراكز استراتيجية في المدينة لتلبية الطلب الكبير على الإقامات الفندقية خلال فترة الحدث الدولي. ونضمن لرواد روڤ الاستمتاع بتجربة ضيافة مذهلة على بعد دقائق من موقع إكسبو 2021 بغض النظر عن مكان الوجهة التي يختارونها".

تجربة إقامة مذهلة مع إطلالة على القلب النابض للحدث الدولي

يحظى رواد روڤ إكسبو 2020 الذي يجسد جميع ميزات العلامة بفرصة الاسترخاء وتجديد طاقتهم والمساهمة بتشكيل ملامح غد أفضل، حيث يمنح موقع الفندق، بالقرب من ساحة الوصل في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، زواره فرصة البقاء على اطلاع بمجريات الحدث الدولي، موفراً محطة انطلاقٍ مثاليةٍ لزيارة أجنحة أكثر من 190 دولة. ويمتلك الفندق محطة مترو خاصة به تتصل بمرسى دبي وشاطئ جميرا بيتش ريزيدنس ودبي مول وغيرها، ما يضمن للضيوف الاستمتاع بمزيدٍ من المغامرات والتجارب.

ويعد فندق روڤ إكسبو 2020 بوابةً على تجارب الثقافة والابتكار والإبداع الإنساني خلال الاحتفالية التي تستمر لمدة ستة أشهر، كما يحتضن 312 غرفة من طراز كينج وتوين و19 جناحاً فريداً وفاخراً. كما تتفرد الوجهة الفندقية بكونها الوحيدة في موقع الحدث الدولي الذي ينطلق من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022.

ويحتضن الفندق العديد من المطاعم ومساحات اجتماعية مثل ذا ديلي وروڤ كافيه الذي يقدم خدمة الطلبات الخارجية وذا بار، وحوض سباحة على السطح وتراس شمسي مطلّ على ساحة الوصل. ويوفر الفندق مرافق مستدامة في الغرف وميزات تسجيل المغادرة المتأخرة وشبكة إنترنت فائقة السرعة من الجيل الخامس وصالة للألعاب الرياضية تعمل على مدار الساعة وغرف صلاة وغيرها الكثير.

تصاميم عصرية ومرافق مستدامة وإقامة تنبض بالراحة

يتميّز الفندق بتصاميم عصرية تعكس لمسة روڤ الحديثة في جميع أرجائه، وتجمع كل منطقة بين التفاصيل الراقية والمزايا العملية التي تتكامل مع المرافق المريحة والديكورات الداخلية العصرية، لتوفّر مساحةً ملهمة لتأمل ملامح الفن المحلي.

كما تسلط العلامة الضوء على مفهوم الاستدامة من خلال الارتقاء بنهجها البيئي انسجاماً مع أحد أهداف إكسبو 2020 دبي الرامية إلى تنظيم واحد من أكثر معارض إكسبو الدولية استدامةً في التاريخ. ويتمثل التزام روڤ للفنادق بإحداث تأثير إيجابي في جميع التفاصيل، حيث حرص فريقها على استخدام أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة من خلال زيادة عدد الألواح الشمسية، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة في حلول تقليل هدر الطعام واتباع الكثير من الطرق الفعالة التي تنسجم مع نهج #الاستدامة لدى روڤ.

رحلة سفر مريحة بين موقع إكسبو 2020 والمدينة

يرتبط موقع إكسبو 2020 بشكل وثيق مع باقي مناطق دبي، متيحاً للزوار إمكانية التنقل بسهولة بين فندق روڤ إكسبو 2020 وسائر أنحاء دبي. كما يصل نزلاء روڤ بسهولة إلى الوجهة بفضل مواقع الفنادق المميزة في دبي.

• روڤ وسط المدينة

• روڤ سيتي سنتر

• روڤ المركز التجاري

• روڤ لا مير بيتش

• روڤ مرسى دبي

• روڤ المدينة الطبية

• روڤ آت ذي بارك

• روڤ سيتي ووك . .

وإضافةً إلى ذلك، يقع فندق روڤ إكسبو 2020 بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ويمكن الوصول إليه بسهولة من مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي ومحطة أبوظبي للسفن السياحية.

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