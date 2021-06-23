حسومات تصل لـ 30% على حجوزات الإقامة في فنادق ومنتجعات جميرا

المصدر: دبي - البيان

دعت "فنادق ومنتجعات جميرا" ضيوفها من سكان دولة الإمارات للتمتع بحسم خاص يصل حتى 30% على أسعار الإقامة العادية، إضافة إلى العديد من المزايا والحسومات الأخرى على تجارب تناول الطعام هذا الصيف، لتضمن لهم قضاء أروع الأوقات بصحبة أحبائهم.

وتأتي هذه الحسومات والمزايا المتعددة في إطار عروض "إقامة مثالية خلال العطلات في دولة الإمارات"، كما يمكن للضيوف الذين يحجزون إقامتهم مع وجبة الفطور ووجبة أخرى، تذوق أشهى المأكولات المبتكرة على وجبة الغداء أو العشاء في باقة من المطاعم الفاخرة ضمن الفنادق التي تشملها العروض.

وتسري العروض ضمن الفنادق المطلة على شاطئي دبي، إضافة إلى "جميرا زعبيل سراي"؛ و"جميرا فندق الخور"؛ و"جميرا أبراج الإمارات"؛ و"فندق زعبيل هاوس من جميرا – الروضة"، و"جميرا في منتجع جزيرة السعديات" في أبوظبي، ليتسنى للضيوف التمتع بتجارب الضيافة الاستثنائية التي تشتهر بها المجموعة وخدماتها التي تتخطى التوقعات، إلى جانب مجموعة من المزايا الإضافية التي يقدمها كل فندق ومنتجع. وتشمل هذه العروض وجبات مجانية للأطفال عند إقامتهم في "جميرا زعبيل سراي" أو "جميرا بيتش هوتيل"، وإمكانية تسجيل الوصول على مدار الساعة في "جميرا فندق الخور"، وتسجيل الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة في "جميرا أبراج الإمارات". وإضافة لذلك، يمكن لضيوف فندق "جميرا النسيم" خوض تجارب فريدة في المنتجع الصحي ومركز اللياقة البدنية "تاليس". ودخول مجاني إلى نادي "سمر سولت الشاطئي" لضيوف الأجنحة، بينما يحظى الأطفال بفرصة قضاء وقت ممتع في نادي الأطفال التابع للفندق. وخلال فترة العروض، يحصل ضيوف "جميرا في منتجع جزيرة السعديات" في أبوظبي، القادمون من خارج العاصمة وتم إجراء فحص (PCR) أو (DPI) ، على قسيمة بقيمة 100 درهم لإنفاقها في مطاعم ومقاهي الفندق، وقسيمة أخرى بقيمة 150 درهم لعلاجات المنتجع الصحي "سبا" وتسري صلاحيتها حتى 30 سبتمبر.

ويرحب "جميرا فندق الخور" بضيوفه الراغبين باصطحاب كلابهم لقضاء وقت مفعم بالمرح والسرور. وتستمر المزايا العديدة حتى بعد مغادرة الفندق، حيث يحصل ضيوف "جميرا بيتش هوتيل" على عضوية مجانية في نادي (J Club) لمدة أسبوع برفقة مدرب شخصي وتقييم مجاني للياقة البدنية وحسم بنسبة 15% على التذكرة العائلية لدخول شاطئ الفندق، بينما يحصل ضيوف كافة الفنادق المطلة على الشاطئ على قسيمة بقيمة 150 درهم لعلاجات المنتجع الصحي الحائز على الجوائز "تاليس".

وتشمل المزايا الإضافية الأخرى: رصيداً للمطاعم والمقاهي، والألعاب المائية غير الآلية، ودخول مجاني غير محدود إلى حديقة "وايلد وادي" للألعاب المائية، وإمكانية التسجيل المتأخر للوصول والمغادرة. ويمكن لأعضاء برنامج الولاء "جميرا ون" التمتع بإقامة فاخرة مع حسم إضافي بنسبة 5% على أفضل سعر متاح لدى فنادق ومنتجعات جميرا.

وتتوفر العروض لحجوزات الإقامة التي تشمل وجبة الفطور فقط أو مع وجبة أخرى، وتضم مزايا عروض الإقامة المثالية من جميرا ما يلي:

إقامة مثالية خلال العطلات تشمل وجبة الفطور:

• حسم حتى 30% على سعر الإقامة ووجبة الفطور

• فطور مجاني يومياً في مطعم الفندق

• حسم بنسبة 20% على المأكولات والمشروبات

• إمكانية الدخول لشاطئ جميرا الخاص

• اتصال مجاني بشبكة الإنترنت اللاسلكية لمشاركة أروع اللحظات

إقامة مثالية خلال العطلات مع وجبتين:

• حسم حتى 30% على سعر الإقامة والوجبتين

• فطور مجاني يومياً

• غداء أو عشاء مجاني يومياً

• حسم بنسبة 20% على المأكولات والمشروبات

• إمكانية الدخول لشاطئ جميرا الخاص

• اتصال مجاني بشبكة الإنترنت اللاسلكية لمشاركة أروع اللحظات

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