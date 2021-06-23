«كورونا» تؤكد أهمية «الإفصاح الذكي» في انسيابية حركة المسافرين

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 أظهرت أهمية التحول الرقمي في الخدمات والإجراءات الجمركية لدعم تيسير التجارة العالمية وانسيابية حركة المسافرين.

ويكتسب تطبيق برنامج «الإفصاح المبكر الذكي» أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية، ودوره في دعم مطار دبي الدولي أفضل مطارات العالم في التعامل مع الجائحة، إذ حل المطار والعام السابع على التوالي في المرتبة الأولى عالمياً أكثر المطارات ازدحاماً بالمسافرين الدوليين في 2020 بالرغم من تداعيات الفيروس، كما يعمل التطبيق الذكي على ترسيخ موقع دبي الرائد في السفر والسياحة ودعم الاستراتيجية السياحية للإمارة، مشيراً إلى أن هذا التطوير سيحدث نقلة نوعية في سعادة المسافرين، والمساهمة في تحقيق استضافة نوعية لزوار معرض إكسبو 2020 دبي، عبر إفصاح المسافرين عن أمتعتهم إلكترونياً قبل القدوم إلى الدولة.

جاء ذلك في حفل نظمته جمارك دبي افتراضياً لاستعراض مميزات وأهداف النظام المتطور وعمليات التحديث الجديدة بحضور عدد من العملاء وشركاء الدائرة والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمراكز الجمركية في جمارك دبي.

مرحلة ثانية

وتشمل المرحلة الثانية من تطوير مبادرة الإفصاح المبكر الذكي تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي بتمكين التطبيق من التعرف إلى السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها ومن ثم تقديم رمز المنسق وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما سيشمل التحديث تفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر من دون الحاجة إلى تعبئتها، والاطلاع على خدمات مبنى مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج ومناطق موظفي جمارك دبي.

وقال خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين «بالإنابة» في جمارك دبي إن الجمارك حرصت على جعل تطبيق الإفصاح الذكي سهلاً ويلبي متطلبات المستخدمين ومن خلال التحسينات الأخيرة عملت جمارك دبي على توفير إحصائيات واضحة للمستخدم بحيث مكنته من تصفح المحتوى من دون الاتصال بشبكة المعلومات وسهولة التنقل والبحث عبر التطبيق وتبرز أهمية التطبيق في تسهيل عملية الإفصاح المالي والسلع بشكل سريع وآمن وذلك عبر النقر على عدد من الخيارات في أقل من 5 دقائق بعد الوصول إذ يتم إنجاز الإفصاح إلكترونياً ومن دون الحاجة للانتظار في طابور الانتظار لإنجاز المعاملة الجمركية التي كانت تتطلب أكثر من 30 دقيقة، ومن دون الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية.

كما يوفر التطبيق قناة آمنة وسريعة لنقل المعلومات إلى المسافرين حول الأنظمة والقوانين الجمركية التي تعتمدها جمارك دبي.

التطبيق

يتيح تطبيق «الإفصاح الذكي» للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر. كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة وعلى مدار الساعة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق.

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