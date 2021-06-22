الاتحاد للطيران تطلق رحلاتها إلى فيينا 18 يوليو المقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق رحلاتها إلى فيينا اعتباراً من 18 يوليو المقبل من خلال رحلتين أسبوعياً باستخدام طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر.

وتتيح الاتحاد للطيران للمسافرين إمكانية إتمام إجراءات السفر من المنزل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com/homecheckin قبل سبع ساعات من موعد الرحلة وتتضمن الخدمة تسجيل الحقائب، واختيار المقاعد واستلام بطاقة صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة من منزلهم في أبوظبي.

وتمَ وضع مواعيد الرحلات بصورة مناسبة لتصل إلى فيينا في الصباح الباكر، بما يجعلها وجهة مثالية في نهاية الأسبوع بالنسبة للمسافرين بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا، حيث سيستمتع المسافرون إلى النمسا بالثقافة العريقة والمناظر الخلابة. وقد اختيرت العاصمة النمساوية مراراً كأكثر مدن العالم الملائمة للعيش.

وتعتبر فيينا الوجهة المثلى بالنسبة لأعضاء ضيف الاتحاد الراغبين في استرداد أميالهم حيث يمكنهم استخدام أميالهم في حجز المقاعد والفنادق وشركاء السيارات، بما يلبي احتياجات السفر الخاصة بهم.

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