الوجهة الأكثر جاذبية في العالم "مدام توسو" تفتح أبوابها في دبي هذا العام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة "مرلين إنترتينمنتس" المحدودة (Merlin Entertainments Ltd) "مرلين " (Merlin)؛ ثاني أكبر مشغلي الوجهات والمنتزهات الترفيهية الرائدة عالميّاً، اليوم رسميّاً عن إطلاق الحدث المرتقب الأكبر من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي طال انتظاره؛ الوجهة الأكثر جاذبية في العالم "مدام توسو" (Madame Tussauds) في دبي، والذي يقع داخل جزيرة "بلوواترز" (Bluewaters) إحدى أشهر الوجهات في دبي التي تتميز بالإطلالات الساحرة على مياه الخليج الكريستالية.

ويمكن للسياح والمقيمين قضاء أمتع الأوقات الاستثنائية مع أجواء الفن والشهرة حيث يمكنهم مقابلة نسخ ليس لها مثيل لأشهر النجوم في المنطقة فضلاً عن أشهر وأهم النجوم حول العالم، كل ذلك وأكثر تحت سقف واحد في وجهة ترفيهية عائلية تقدم مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية الممتعة على مدار السنة.

ومن المقرر أن يفتح مدام توسو دبي أبوابه ويستقبل أول زواره في وقت لاحق من العام الجاري، إذ سيوفر تجربة ترفيهية تفاعلية من نوع جديد كليّاً مفعمة بالأضواء والشهرة مع أجواء الفن والنجوم؛ تتيح للزوار الاقتراب والتقاط أجمل الصور مع 60 من المجسمات الشمعية التي تمثل أشهر النجوم والنجمات العالميين، بما في ذلك 16 من تماثيل الشمع الجديدة لأشهر النجوم والنجمات في منطقة الشرق الأوسط.

يقع "مدام توسو" في دبي بجوار "عين دبي" (Ain Dubai) أكبر عجلة ترفيهية في العالم، وسيعزز مدام توسو دبي العالمي موقع هذه الوجهة النابضة بالحياة كواحدة من أهم الوجهات جذباً للسياح في دبي.

افتتح "مدام توسو" أبوابه لأول مرة في عام 1835 في لندن، أي ما يقرب من 200 عام من التراث. تم نحت كل تمثال في "مدام توسو" بالاستعانة بخبرة أهم النحاتين الذين يستخدمون التقنيات ذاتها التي استخدمتها "ماري توسو" (Marie Tussaud) الشهيرة عالميّاً.

ولنحت تمثال من الشمع يشبه الإنسان قد يستغرق النحات نحو 12 أسبوعاً بشكل إجمالي، وخلال تلك الفترة يقوم فريق العمل بتوثيق 500 قياس دقيق للجسم، وتركيب خصلات شعر حقيقية واحدة تلو الأخرى، مع طلاء طبقات لا حصر لها من الدهانات لبناء درجات تماثل لون البشرة، والمزيد مما يساعد على تحقيق أعلى درجة استنساخ لشكل النجوم والشخصيات المشهورة لدى "مدام توسو"، ولهذا ذاع صيته عالميّاً لأكثر من قرنين من الزمان.

ويُعد الوقت ودقة الصناعة والحرفية من العوامل المؤثرة على تكلفة تلك التماثيل الشمعية لدى مدام توسو؛ التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 700,000 درهم إماراتي (150,000 جنيه إسترليني) اعتماداً على التفاصيل المطلوبة.

تُعد تجربة "مدام توسو" الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، فالزوار على موعد مع ترفيه حقيقي من نوع جديد لقضاء أمتع الأوقات وخلق أجمل الذكريات التي تدوم للأبد. من المقرر أن يكون ذلك من أهم الوجهات السياحية التي تمثل عالماً ساحراً من الفن، والموسيقى، والرياضة، والترفيه؛ كل ذلك والمزيد تحت سقف واحد. مع سبع مناطق مذهلة ذات طابع خاص، يمكن للزوار الاستمتاع بدخول المنطقة التي تحاكي أفلام "بوليوود" الهندية والتقاط صورة مع أيقونة "بوليوود" الذي لُقب بملك السينما الهندية "بادشاه بوليوود" (Badshah of Bollywood ) الفنان العالمي "شاروخان" (Shah Rukh Khan)، أو تخطي المستحيل عبر التقاط صورة شخصية مع أيقونة الشهرة والجمال "كايلي جينر" (Kylie Jenner). وهذا ليس كل شيء، إذ يتيح مدام توسو دبي للزوار فرصة الوقوف بجانب "كارا ديليفين" (Cara Delevingne) والتقاط الصور وكأنهم من أشهر عارضات الأزياء في واحدة من أمتع التجارب التي يمكن القيام بها، أو يمكنهم إظهار مهاراتهم الكروية بجانب أسطورة كرة القدم "كريستيانو رونالدو" (Christiano Ronaldo).

صرح "مايك ليبرت" (Lippert Meike) رئيس شعبة "ميدواي" أوروبا (Midway Europe) والإدارة المسؤولة عن الافتتاحات الجديدة عالميّاً لدى شركة "مرلين إنترتينمنتس" المسؤولة عن إدارة "مدام توسو"؛ قائلا: "بصفتنا أحد رواد العالم في مجال الترفيه القائم على التفاعل الحي بين الزوار والمكان (location-based entertainment)، يسعدنا إطلاق الحدث الأكبر من نوعه والوجهة الأكثر جاذبية في العالم "مدام توسو" لأول مرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي؛ على أرض دبي، في وقت لاحق من العام الجاري.

سيضم "مدام توسو" أيضاً 16 من التماثيل الشمعية الجديدة تماماً التي تمثل أشهر الشخصيات من منطقة الشرق الأوسط؛ بما في ذلك أشهر نجمات الغناء والعروض الحية مثل "نانسي عجرم" و"مايا دياب"، فضلاً عن التماثيل الشمعية التي تمثل أهم وأشهر الشخصيات العالمية التي يحتضنها مدام توسو دبي - وسيتم الإعلان عن المزيد في وقت لاحق من العام الجاري.

وفي تصريح أعربت فيه "ساناز كولسرود" (Kollsrud Sanaz) التي تشغل منصب مدير عام "مدام توسو" دبي؛ عن مدى سعادتها بافتتاحه في دبي قائلة: "إنها تجربة شيقة واستثنائية أن نقوم بافتتاح "مدام توسو" على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ سيكون هذا المقر رقم 25 لدينا ولكنه الأول في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن نعتزم تقديم تجربة ترفيهية فريدة من نوعها جديدة كليّاً كإضافة إلى مناطق الجذب السياحي في دبي، وترسيخ مكانة "بلوواترز" كوجهة سياحية عالمية".

وتلتزم شركة "مرلين إنترتينمنتس" بجلب تجارب ترفيهية حقيقية تفاعلية مفعمة بالتشويق والإثارة تؤثر إيجاباً على حياة الآخرين - ويعد "مدام توسو" بمثابة شهادة على الانتشار الواسع عالميّاً.

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