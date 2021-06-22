موقع "بيبول": "عين دبي" بين العجلات الدوّارة الأكثر إبهاراً

المصدر: دبي ــ نهى حوا

سيضاف، قريباً، معلم سياحي بارز آخر إلى مدينة دبي، مع افتتاح "عين دبي"، العجلة الدوّارة الأعلى في العالم على ارتفاع 250 متراً في جزيرة "بلوواترز"، والتي من المتوقع أن تقدم إطلالة رائعة على أفق دبي قبالة الواجهة البحرية، وأن تشكل عامل جذب رئيسي خلال معرض إكسبو 2020، نظراً لإشرافها على المناظر الخلابة لساحل دبي ومنطقة محيطة مليئة بشتى ألوان الترفيه والتسويق والسياحة.

تلك العجلة الترفيهية صنفها أخيراً، موقع "بيبول"، بين 12 عجلة دوّارة الأكثر إبهاراً في العالم، واضعاً إياها على قائمة العجلات الدوّارة الأشهر في كل من الصين والولايات المتحدة وفرنسا واليابان وبريطانيا وسنغافورة، منذ بناء أول عجلة دوّارة في العالم في معرض شيكاغو الدولي قبل 128 عاماً، ومشيراً في السياق إلى أنها ستحل مكان عجلة "هاي رولير" بلوس انجليس بالولايات المتحدة كأعلى عجلة دوّارة في العالم، علماً أن ارتفاع "هاي رولير" يصل إلى 167.6 متراً فقط.

ولفت الموقع أيضاً إلى ميزة أخرى تتميز بها "عين دبي" وهو استخدام ما يعادل 9 آلاف طن من الفولاذ في بناء "عين دبي"، علماً أن هذه الكمية تفوق كمية الفولاذ المستخدمة في بناء بريج إيفل والبالغة 7300 طناً.

ومنذ بناء أول عجلة دوّارة في العالم، كانت مشاريع بناء العجلات تتوالى في العالم، سواء لتقديم إطلاله فريدة على المدن التي تقام داخلها، أو على سبيل الترفيه في مدن الملاهي. وقد أصبح بعضها رمزاً يميز طابع المدينة. أما أهم العجلات الدوّارة في العالم التي يشير إليها الموقع، فهناك:

في الصين، "عين تيانجين" المقامة على جسر فوق نهر هاي، و"عين بوهاي" الرائعة التي تفتقر إلى الاسلاك تربط نقطة العجلة بمحيطها الدائري.

وفي الولايات المتحدة، "هاي رولير" في لوس انجليس، و"سنتيننتال ويل" في شيكاغو المشيدة عام 1893، و"تكساس ستار" التي شُحنت من إيطاليا في ثمانينات القرن الماضي، و"وندر ويل" في بروكلين بمقصوراتها الداخلية المتأرجحة، و"باسيفيك ويل" في سانتا مونيكا بكاليفورنيا التي تعمل على الطاقة الشمسية.

وفي فرنسا، "غراند رو" في باريس التي تم بناؤها في عام 1900.

وفي اليابان، "كوزمو كلوك21" في يوكوهواما اليابان التي أضيفت اليها ساعة.

وفي بريطانيا، "لندن آي"، أطول عجلة في أوروبا والتي يصل ارتفاعها 135 متراً.

ومن سنغافورة، "سنغافورة فلاير" أطول عجلة مراقبة في آسيا.

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