الكويت تصدر قراراً مهماً بشأن الوافدين

المصدر: دبي - البيان

كشفت تقارير إعلامية كويتية أن الوافدين إلى الكويت سيتم إعفاؤهم من شرط "الترانزيت" في بلد آخر بغرض الحجر بشرط التطعيم.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر حكومية، قولها إن المقيمين في الكويت والذين سيعودون إليها بعد قضاء إجازاتهم في الدول المحظورة، لن يكونوا مطالبين بقضاء 14 يوما في دولة "الترانزيت"، حسبما كان مقررا.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار سيبدأ العمل به من أول شهر أغسطس المقبل، مؤكدة أن القرار يشترط حصولهم على التطعيم باللقاحات المعتمدة في الكويت.

فحص "بي سي آر"

وبخصوص البديل الذي سيطلب من العائدين المستوفين لهذا الشرط، قالت المصادر إنه سيتم الاكتفاء بفحصي "بي سي آر"، أحدهما قبل وصول الكويت بـ 72 ساعة، والآخر خلال فترة الحجر المنزلي التي ستكون لمدة أسبوع، مشيرة إلى إمكانية إنهاء مدة الحجر قبل الأسبوع شريطة ظهور نتيجة التحليل الثاني سلبية.

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا قريبا بخصوص سفر المقيمين برفقة أطفالهم خلال إجازة الصيف، وهل سيتم إعفاء الصغار من التطعيم أو الاشتراط بضرور تطعيمهم للسماح لهم بالدخول.

يشار إلى أن السلطات الكويتية كانت قد حددت أربعة أنواع من التطعيمات، يعفى المطعمون بها من الحجر المؤسسي عند وصولهم إلى الكويت.

اللقاحات المعتمدة

ووفقا لخطاب من الصحة الكويتية فإن اللقاحات التي حددتها وزارة الصحة الكويتية هي "فايزر بايونتك"، و"أسترازينيكا أكسفورد"، و"موديرنا"، و"جونسون آند جونسون".

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