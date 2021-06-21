ما هو تأثير الروائح العطرية على ولاء العملاء في قطاع الفنادق؟

المصدر: دبي - البيان

أكد العلماء أن العطور والروائح الزكية لها دور كبير في إثارة الأفكار الإيجابية واسترجاع الذكريات الجميلة المرتبطة بها. وتتربع روائح القهوة الطازجة ونسيم البحر العليل وخَبز لفائف القرفة على لائحة الروائح المفضلة عالميًا.

وفي هذا الصدد بدأ مختصو قطاع الضيافة والفنادق بإدراك أهمية الروائح العطرية في صنع تجربة تلقى صدىً إيجابيًا لدى ضيوفهم، ومع استخدام أصحاب الفنادق الشهيرة لقوة التسويق بواسطة الروائح العطرية، أصبح الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تتبنى الفنادق الأخرى هذا الفن لتعزيز علاماتهم التجارية وولاء عملائهم.

التسويق بواسطة الروائح العطرية في الفنادق والمراكز التجارية

وأوضح مشعل علي رضا، المدير العام لشركة رضا روما الرائدة في عالم التسويق بالروائح العطرية في منطقة الشرق الأوسط، أن قطاع التسويق بالروائح العطرية تطور لتصل قيمته إلى المليار دولار، وأصبح مألوفًا في أماكن عدة من المراكز التجارية والمنتجعات الصحية إلى ملاعب الجولف.، مضيفاً أنه يمكن إيجاد بعض العطور المرتبطة بالعلامة التجارية في أفخم الفنادق العالمية.

ولكن قد يتساءل البعض عن أهمية عملية إنتاج الروائح العطرية، يقول مشعل إن الإجابة لا تقتصر فقط على وَقع تلك العطور على الضيوف ولكن تشمل أيضًا التأثير التجاري الذي تحدثه في قطاع الضيافة في فنادق معينة.

أولًا، يتفاعل الضيوف مع العطور من خلال اللاوعي ويتأثر مزاجهم بشكل إيجابي بالروائح الزكية، مما دفع أصحاب الفنادق إلى وضع الروائح العطرية المرتبطة بعلامتهم التجارية داخل الحمامات وصالات الألعاب الرياضية والردهات والمناطق المشتركة بهدف تقديم تجربة غامرة للضيوف.

ووفقًا للنتائج الواردة في تقرير شركة امبيوس Ambius، أوضح 91 ٪ من نزلاء الفنادق أن الرائحة الزكية لها تأثير إيجابي على تجربتهم ككل، وقال أكثر من الثلثين إنها تجعلهم يشعرون بمزيد من الاسترخاء والقدرة على الصبر.

وكشف مشعل أن التواصل العميق مع النزلاء يؤدي إلى تعزيز تجربتهم في الفندق وبالتالي زيادة معدل ولائهم للعلامة التجارية. كما يمكن أن تساعد العطور في تشجيع الزيارات المتكررة والتقييمات الإيجابية على المواقع المختصة.

ثانيًا، أيقن رواد قطاع الفنادق أهمية الروائح العطرية المرتبطة بعلامتهم التجارية في زيادة مصادر الدخل.

وأوضح مشعل أن الفنادق تعمل على ابتكار روائح عطرية مميزة مرتبطة بعلامتهم التجارية وبيعها للنزلاء على شكل شموع أو أجهزة موزعات الروائح العطرية، مما ينتج إيرادات إضافية ويمدد تجربة العلامة التجارية إلى ما بعد الإقامة في الفندق.

وأكد مشعل أن عملية إنتاج الرائحة العطرية تعد متجذرة في العلامة التجارية، فيعمل المصممون على تطوير عطور فريدة تعكس شخصية العلامة التجارية وفقًا لإرشادات وتوجيهات التواصل والتسويق لدى العملاء.

وأضاف يجب على الشركات عدم تجاهل إمكانيات التسويق بالروائح العطرية، لأنها توفر فرصة ذهبية لإبراز العلامة التجارية وسط التجارب السمعية والبصرية الكثيرة والمتكررةن مشيراً إلى أنه من الضروري أن يلاحظ القيمون على الفنادق أهمية محاكاة العملاء عبر حاسة الشم التي تثير الحنين والرغبة في استرجاع التجارب والذكريات الجميلة مرةً بعد مرة والتي تعمل مع العديد من الفنادق والمؤسسات لإنشاء روائح عطرية خاصة بعلاماتهم التجارية.

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