الكويت: لا دخول للعمالة المنزلية إلا بعد تلقي جرعتين من اللقاح
كشفت مصادر حكومية كويتية، أن العمالة المنزلية المقيمة في الكويت، وتلقوا جرعة لقاح ثم أصيبوا بعد السفر إلى الخارج سيتم منعهم من دخول الكويت بعد 1 أغسطس، إذا لم يتلقوا الجرعة الثانية.
ونقلت صحيفة القبس عن المصادر قولها إن موعد الجرعة الثانية، بعد الإصابة سيكون بعد إكمالهم 6 أسابيع ثم يليها 4 أسابيع، في حال كانوا مطعمين بلقاح فايزر وأصيبوا بالفيروس.
وبينت المصادر أنه في حالة التطعيم بأكسفورد، وتمت إلإصابة فيجب إكمال 12 أسبوعاً ثم 4 أسابيع لتلقي الجرعة الثانية.