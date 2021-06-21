الكويت: لا دخول للعمالة المنزلية إلا بعد تلقي جرعتين من اللقاح

المصدر: دبي - البيان

كشفت مصادر حكومية كويتية، أن العمالة المنزلية المقيمة في الكويت، وتلقوا جرعة لقاح ثم أصيبوا بعد السفر إلى الخارج سيتم منعهم من دخول الكويت بعد 1 أغسطس، إذا لم يتلقوا الجرعة الثانية.

ونقلت صحيفة القبس عن المصادر قولها إن موعد الجرعة الثانية، بعد الإصابة سيكون بعد إكمالهم 6 أسابيع ثم يليها 4 أسابيع، في حال كانوا مطعمين بلقاح فايزر وأصيبوا بالفيروس.

وبينت المصادر أنه في حالة التطعيم بأكسفورد، وتمت إلإصابة فيجب إكمال 12 أسبوعاً ثم 4 أسابيع لتلقي الجرعة الثانية.

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