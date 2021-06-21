مطارات دبي تعيد افتتاح المبنى رقم 1 و«كونكورس D » الخميس

المصدر: دبي – البيان

أعلنت مطارات دبي أنها ستعيد افتتاح المبنى رقم 1 و«كونكورس دي» اعتباراً من يوم الخميس 24 يونيو الجاري.

ويأتي ذلك ضمن التطورات المهمة التي تشير إلى عودة النمو في قطاعي الطيران والسفر والسياحة في دبي ودولة الإمارات.

وكانت مطارات دبي قررت إغلاق تلك المرافق في 25 مارس 2020 بعد التعليق الجزئي للعمليات في مطار دبي الدولي كجزء من استراتيجية السيطرة على انتشار جائحة «كوفيد 19».

ورحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي، بإعادة افتتاح المبنى 1 كخطوة مهمة في التحضير لاستيعاب النمو المتوقع لعودة الإقبال على السفر في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقال سموه: «لقد كان قطاع الطيران في دبي على رأس أولوياتنا ضمن حملة عالمية لاستعادة الخدمات الجوية الحيوية وافتتاح ممرات السفر التي لا تتطلب الحجر الصحي بين الإمارات ودول متعددة حول العالم».

وأضاف سموه: «تشير هذه الخطوة إلى التفاؤل لبقية العام وما بعده، فضلاً عن كونها مؤشراً واضحاً لخطة دبي في قيادة صناعة الطيران لتمكين الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للعالم، كما أن إعادة الافتتاح تعتبر جهداً تعاونياً للعديد من الشركاء الاستراتيجيين في تشغيل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، ويسعدنا أن نكون قادرين على اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو استعادة عمليات المطار بالكامل».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد، في تغريدات عبر «تويتر»: «احتل قطاع الطيران في دبي صدارة حملتنا العالمية، لإعادة الخدمات الجوية الدولية الحيوية إلى معدلات ما قبل الجائحة، وذلك بفتح ممرات سفر من دون حجر صحي بين الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم، وتجسّد هذه الخطوة ثقتنا وتفاؤلنا بالتطورات حتى نهاية العام وما بعده».

وأضاف سموه: «بالإضافة إلى كونها مؤشراً على تصدّر دبي جهود صناعة الطيران العالمية، لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي. لقد جاء استئناف العمل عبر المبنى 1 في @DXB والكونكورس D ثمرة تعاون بين الجهات ذات الصلة في أكبر مطار دولي في العالم، ويسعدنا اتخاذ هذه الخطوة نحو استعادة عمليات المطار بالكامل»

وسيتيح إعادة افتتاح المبنى 1، العودة تدريجياً لما يقرب من 66 شركة طيران دولية إلى مقرها الرئيسي والتي تشغل رحلاتها حالياً في مبنيي الركاب 2 و3.

وتنصح مطارات دبي الركاب بالتحقق من مبنى المغادرة والوصول مع شركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار، حيث إن عودة شركات الطيران إلى المبنى ستتم على مراحل عدة لتكتمل في نهاية يونيو الجاري.

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