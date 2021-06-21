«دبي الدولي» أكبر مطار في السعة المقعدية عالمياً في يونيو

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت مؤسسة «أوه إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن مطار دبي الدولي جاء في صدارة المطارات العالمية من ناحية حجم السعة المقعدية، التي توفرها الناقلات الجوية على الرحلات الدولية المغادرة في المطار، في شهر يونيو الحالي. وبحسب بيانات المؤسسة، ستشغل شركات الطيران عبر مطار دبي 1.945 مليون مقعد على الرحلات الدولية خلال شهر يونيو الجاري، ليتصدر بذلك مطار دبي الدولي المطارات العالمية بعد أن حل في المركز الثاني خلال شهر مايو الماضي، فيما جاء في المركز الثاني مطار أمستردام الذي سجل 1.52مليون مقعد، وحل مطار إسطنبول في المركز الثالث 1.4 مليون مقعد، وسجل مطار فرانكفورت 1.37مليون مقعد.

وقالت البيانات إن مطار دبي الدولي يستحوذ على سبعة من أكبر 10 مسارات جوية في منطقة الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية، مشيرة إلى أن خط «دبي-الرياض» يحتل المركز الرابع عالمياً بنحو 165.3 ألف مقعد، وجاء خط «القاهرة-دبي» في المركز العاشر عالميا بـ114 ألف مقعد.

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت بيانات «أوه إيه جي» أن مسارين لرحلات الطيران الدولية يبدآن أو ينتهيان في دبي جاءا بين أكثر 10 مسارات ازدحاماً على مستوى العالم من ناحية السعة المقعدية المجدولة في شهر يونيو 2021 والتي من المتوقع تشغيلها.

وقالت المؤسسة في تقرير لها: جاء مسار الرحلات بين «سيمفيروبول في عاصمة القرم - موسكو شيريميتيفو في روسيا» في المركز الأول بـ315 ألفاً و835 مقعداً.

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