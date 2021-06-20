"قصر الإمارات" .. أجواء الإقامة الساحرة

المصدر: دبي - البيان

يحتفي فندق "قصر الإمارات" بعطلة الإجازة الصيفية من خلال توفير أروع عروض الإقامة الساحرة لضيوفه في العاصمة، مع تجارب فاخرة فريدة من نوعها، ومنحهم الفرصة للانغماس في إجازة مُفعمة بالاسترخاء والترفيه فضلاً عن التمتّع بإقامة آمنة وسط أجواء من التقاليد العربية الحافلة بأساليب الحياة المترفة.

يمكن للعائلات التي ترغب في قضاء العطلة الصيفية داخل العاصمة الإماراتية، الاستمتاع بباقة الإقامة الحصرية التي تتيح لهم قضاء إجازة عائلية مميزة ضمن أجواء مترفة في هذا الفندق الفاخر الذي يضمّ مجموعة من المطاعم ذات الطراز العالمي، وبركتي سباحة، ومركز لياقة بدنية مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات وسبا قصر الإمارات الصحي الفاخر.

تتضمن الباقة المتوفرة بأسعار تبدأ من 1895 درهما إماراتيا للّيلة الواحدة في غرفة من فئة "كورال" ما يلي:

•خصم 50% على الغرفة الثانية عند حجزها لأحد أفراد العائلة.

•تأكيد الحصول على غرف متصلة.

•سرير قابل للطي للأطفال حتى عمر 12 سنة.

•وجبة إفطار مجانية في مطعم "لو فاندوم" أو داخل الغرفة أو الجناح.

•تتوفر الوجبات مجاناً لكل طفل يقل عمره عن 12 عاماً مرافق لشخص بالغ.

•تتوفر أطايب وتجهيزات مميزة مجانية للأطفال.

•إمكانية الدخول لمخيم الأطفال الصيفي لطفلين. ويحصل الأطفال الإضافيين على خصم 20%.

ومن الجدير بالذكر أن المنتجع أطلق برنامج "We Care" الخاص بمجموعة فنادق ماندارين أورينتال والذي يعنى بالممارسات المتعلقة بالصحة والسلامة والتدابير الاحترازية التي تدعم التزام المجموعة نحو راحة الضيوف والزملاء وسلامتهم وصحتهم. في حال احتياج الضيوف لإجراء فحص كورونا قبل المغادرة، فيمكن ترتيب اختبار سريع النتيجة بسهولة داخل المنتجع.

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