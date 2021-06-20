تحديث من "طيران الإمارات" بشأن رحلاتها من الهند إلى دبي

المصدر: دبي – البيان

قالت طيران الإمارات، أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أعلنت أمس عن أحدث البروتوكولات التي تتيح الاستئناف الآمن للسفر للقادمين من الهند إلى دبي اعتبارًا من 23 يونيو 2021.

وأضافت الناقلة في تحديث نشرته اليوم عبر موقعها الإلكتروني أنها ستعلن عن جداول الرحلات ومتطلبات السفر لعملائها بمجرد توفر التفاصيل.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي حددت عدداً من الإجراءات الخاصة للمسافرين القادمين من الهند، شملت السماح بدخول المقيمين الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في دولة الإمارات، وإلزام جميع المسافرين بفحص الـ "بي سي آر" قبل 48 ساعة من موعد السفر مع اجراء فحص الـ "بي سي آر" السريع في المطار قبل الرحلة باستثناء المواطنين، وقبول الفحوصات المخبرية التي تطبق نظام (QR-Code) فقط.

كما ألزمت اللجنة العليا المسافرين القادمين من الهند إلى دبي بإجراء فحص "بي سي آر" آخر عند الوصول إلى دبي، على أن يتم التقيد بالحجر المؤسسي لمدة 24 ساعة حتى صدور نتيجة الفحص باستثناء المواطنين والدبلوماسيين.

ويأتي ذلك في إطار حرص اللجنة على حماية المسافرين وتسهيل إجراءات القدوم إلى دبي، من دون الإخلال بالتدابير الوقائية الأساسية اللازمة لضمان الصحة والسلامة للجميع في مختلف الأوقات.

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