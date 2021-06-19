حياة تتوسع في المنطقة بافتتاح «حياة ريجنسي تغازوت» في المغرب

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة حياة للفنادق ومقرها الإقليمي دبي عن افتتاح فندقها الثالث في المغرب تحت مسمى حياة ريجنسي تغازوت. ويحتلّ الفندق الذي يضمّ 190غرفة ذات إطلالات خلابة على المحيط موقعًا استثنائيًا عند سفح جبال الأطلس مباشرة، على حافة المحيط الأطلسي. ويرحّب فندق حياة ريجنسي تغازوت الشاطئي بالضيوف من رواد الأعمال والسياح على حد سواء لمنحهم تجارب إقامة سلسة من دون عناء.

يضمّ فندق حياة ريجنسي تغازوت فسحات عمل من كافة المساحات مجهزة بأحدث التقنيات وملائمة للفعاليات والاجتماعات الرسمية بما يتماشى مع تفضيلات المسافرين من رواد الأعمال الذين يبحثون عن تجارب إقامة سلسة تحفّز الإنتاجية. أما بالنسبة إلى الضيوف من هواة التجارب الشيّقة، فيقدم الفندق كل ما يخطر في البال من تجارب ترفيهية في مواقع ركوب الأمواج ذات المستويات العالمية، وقرى الصيد الصغيرة، ونادي تغازوت للغولف الذي يتألف من 27 حفرة. كذلك، بإمكان الضيوف الوصول إلى مدينة أغادير في غضون 25 دقيقة بالسيارة، حيث الأنشطة والتجارب التي تتجاوز التوقعات. كما ويقع الفندق بالقرب من عدد من نقاط الجذب السياحي الرئيسية في المنطقة مثل وادي الجنة حيث الجبال والبحيرات الطبيعية المحاطة بالصخور، فضلاً عن مدارس ركوب الأمواج التي تستقبل عشاق الرياضة من مختلف المستويات.

وفي هذا السياق، علّق باسكال ليبرو، المدير العام لفندق حياة ريجنسي تغازوت، قائلاً: «لا يسعنا الانتظار للترحيب بالضيوف في قرية تغازوت المفعمة بالسكينة والتي تقع قبالة المحيط وتغمرها أشعة الشمس على مدار العام. ولا بدّ لي من الإعراب عن فخري بافتتاح فندقنا الذي يحمل علامة حياة ريجنسي في سوق جديد يقع في محطّ اهتمام عملاء حياة وأعضاء برنامج وورلد أوف حياة. ومن جهتنا، حرصنا على الاهتمام بأدق التفاصيل أثناء تصميم فندقنا المميز لضمان إنشاء فسحات تتيح للضيوف الاسترخاء والتواصل مع بعضهم والاستمتاع بالتفاعلات الديناميكية وسط المساحات العامة ومرافق الاجتماعات الواسعة».

غرف الضيوف

يضم فندق حياة ريجنسي تغازوت 190 غرفة عصرية، بما في ذلك 12 جناحاً من فئة ريجنسي وستة أجنحة من فئة الشرفة التنفيذية، من بينها أربعة أجنحة تضم أحواض سباحة خاصة، و10 أجنحة تضمّ تراسات. كذلك، تضمّ العديد من غرف الضيوف تراسات ذات إطلالات ساحرة على المحيط. وتتميّز كل غرفة بخدمة الواي فاي عالية السرعة المجانية وإمكانية بث المحتوى، ما يمنح الضيوف خيار الاسترخاء والاستمتاع بجرعة من الترفيه بعد يوم حافل.

وينضمّ فندق حياة ريجنسي تغازوت إلى محفظة حياة المتوسّعة في المغرب، ما يدل على الأهمية التجارية البالغة لهذه الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن فندق حياة ريجنسي تغازوت هو الثاني الذي يحمل علامة حياة ريجنسي في البلاد إلى جانب حياة ريجنسي الدار البيضاء، كما أنه الفندق الثاني في تغازوت الذي يحمل علامة حياة إلى جانب حياة بلايس تغازوت باي. وفي خطوة لتعزيز مكانة حياة وحضورها في المغرب، تخطط العلامة في المستقبل لافتتاح فندق بارك حياة مراكش الذي لا يزال قيد الإنشاء.

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