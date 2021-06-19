مصر للطيران: وقف تأشيرات الدخول إلى إثيوبيا يشمل جميع الجنسيات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مصر للطيران، وقف العمل مؤقتا بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا، بناء على التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا، اعتبارا من منتصف ليل 18 يونيو الجاري.

وأكدت شركة "مصر للطيران" في بيان صادر عنها حول تعليق الرحلات الجوية مع إثيوبيا، أن القرار يتعلق بجميع الجنسيات والشركات والمسافرين من جميع البلدان.

وأصدرت مصر للطيران، توصية لعملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر.

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