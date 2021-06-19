حركة الطيران العالمية نحو انبعاثات كربون صفرية

المصدر: لندن - د ب أ

ذكرت مؤسسة «بلومبرج إن إي إف» للأبحاث أن حركة الطيران العالمية في طريقها لخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، مع إعلان أكثر من نصف شركات الطيران في أنحاء العالم من بداية عام 2019 السعي لتحقيق هذا الهدف.

وبحسب تقرير مؤسسة بلومبرج البحثية، فإن شركة الخطوط الجوية الأمريكية (دلتا) تريد أن تسلك الطريق السريع، لكي تصبح أول شركة طيران خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030.

ويشير التقرير إلى أن شركتي «ألاسكا إير» و«جيت بلو» تسعيان للحاق بدلتا في الوصول إلى «صفر انبعاثات»، في حين تسعى شركة «فين إير» إلى تحقيق الهدف بحلول 2045.

ووضعت شركات طيران الشحن مثل «أمازون برايم إير» و«دي إتش إل» نصب أعينها هذا الهدف بخفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر.

وفي ظل توقع تزايد الطلب على حركة السفر الجوي بسرعة خلال السنوات المقبلة، تواجه شركات الطيران ضغوطاً متزايدة للتخلص من انبعاثات الكربون.

ورغم ذلك، فإن معظم الأهداف المعلنة ليست مفرطة في الطموح، حيث تهدف جميعها إلى تحقيق «صفر انبعاثات» بحلول عام 2050.

ويوضح التقرير أن شركات الطيران تواجه مشكلة شراء أرصدة الكربون - التي لا تزال تسمح بانبعاث أطنان من الكربون وتضع سوق الطيران أمام عدد قليل من الخيارات القابلة للتطبيق للتخلص من انبعاثات الكربون في الوقت الحالي.

ويشير التقرير إلى أن وقود الطائرات المستدام يمكن أن يقلل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 80% عند مقارنته بدورة حياة الوقود الأحفوري.

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