«ويز إير أبوظبي» تخفض أسعار التذاكر 15% عبر تطبيقها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن 15% خفضاً على أسعار التذاكر لمجموعة مختارة من الرحلات والتي يتم شراؤها عبر تطبيقها للهواتف الذكية والمتوافر باللغة العربية. يسري هذا العرض حتى تاريخ 18 يونيو ويمكن استعمال هذه التذاكر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2021.



كما توفر «ويز إير أبوظبي» أسعاراً مخفضة على فحوص «بي سي آر» في المراكز الصحية بأبوظبي، إذ تؤكد الشركة ضمان إجراء هذه الفحوص لجميع المسافرين على متن رحلاتها وبما يتوافق مع معايير الصحة والسلامة الخاصة بمطارات أبوظبي.



ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» 4 طائرات من طراز «إيرباص A321neo» الجديدة كلياً، والتي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

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