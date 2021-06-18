تعميم من "الطيران المدني السعودي" بشأن تسجيل بيانات المسافرين القادمين إلى السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعميماً لشركات الطيران بأهمية التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للمملكة قبل المغادرة.

وأكدت الهيئة في وقت سابق، أن البوابة تتيح تسجيل بيانات المسافرين المحصنين وغير المحصنين القادمين إلى المملكة، عبر الرابط http://2u.pw/C9Ab2 ، مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول وذلك لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة.

ويشمل التسجيل مواطني دول الخليج، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين.

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