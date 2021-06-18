بريطانيا وأمريكا تعلقان الرسوم العقابية 5 سنوات

المصدر: لندن- أ ف ب

أعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية، أمس، أن المملكة المتحدة، توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لإنهاء النزاع التجاري بشأن الدعم المالي الممنوح لإيرباص وبوينغ.

وينص الاتفاق على أن تعلق لخمس سنوات، الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت خصوصاً على الويسكي الإسكتلندي، حسب البيان. وجاء هذا الإعلان، بعد يومين من اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ونجحت بريطانيا في تسوية النزاع المستمر منذ 17 عاماً، بعد اجتماع في العاصمة البريطانية، بين وزيرة التجارة الدولية ليز تروس، والممثلة الأمريكية للتجارة كاثرين تاي.

وكانت لندن وواشنطن وقعتا هدنة في وقت سابق من هذا العام، ما منحهما بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد.

وفرضت الرسوم الجمركية الأمريكية في أكتوبر 2019، وطالت خصوصاً قطاع الويسكي الإسكتلندي، الذي تقدر خسائره بمئات ملايين الجنيهات الإسترلينية.

وتأمل المملكة المتحدة، في أن تسهل تسوية هذا النزاع، المحادثات بشأن اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي لم تحرز تقدماً يذكر.

ومع خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة في الأول من يناير، تفاوضت لندن على اتفاقية مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن الثلاثاء تعليق الرسوم الجمركية لخمس سنوات.

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