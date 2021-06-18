«قصر الإمارات» يطلق مُخيّم الأطفال الصيفي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن فندق قصر الإمارات في أبوظبي، عن إطلاق مخيمه الصيفي الخاص بالأطفال، والذي يتيح للصغار إمضاء عطلتهم الصيفية بطريقة مميزة تجمع ما بين المتعة والتعلم، بينما ينعم الآباء والأمهات بالراحة والاستجمام.



وينطلق المخيم هذا العام بالتعاون مع نادي «The Pro Kid Sports Club» الذي يتيح للأطفال من عمر 3 إلى 14 عاماً قضاء أوقات لا تُنسى من خلال طيف واسع من الأنشطة التي تجمع ما بين المغامرة والتعلم، والتي تشمل دروس تعلم السباحة، والكيك بوكسينغ، والتزلج على المياه، ورقص الزومبا، كما تتوفر إمكانية التسجيل اليومي أو الأسبوعي.



ويعدّ المخيم الطريقة الأمثل أمام الأطفال لقضاء العطلة الصيفية بما هو ممتع ومفيد بعيداً عن شاشات التلفاز والأجهزة اللوحية، حيث ستستمر أنشطته من 4 يوليو وحتى 26 أغسطس، أسبوعياً من الأحد إلى الخميس. كما سيتمّ تقسيم الأطفال إلى مجموعات تتناسب مع مهارات كل فئة عمرية واهتماماتها، إضافة إلى ذلك سيتمّ تقسيم المجموعة التي تضمّ الأطفال من عمر 10-14 عاماً إلى مجموعتين إحداهما خاصة بالفتيات والأخرى خاصة بالفتيان. تبدأ أسعار الحجوزات المسبقة اليومية بـ 275 درهماً، أما الحجوزات الأسبوعية فتبدأ بـ 1255 درهماً، مع خصم 20% للأشقاء.



ولم ينس القصر ضيوفه الأصغر سناً فهنالك برنامج «الأمير الصغير والأميرة الصغيرة» الذي يُقدّم بالتعاون مع معهد «The Bright Mind Institute». والذي سيقدم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و5 سنوات حصص التمارين الذهنية المتكاملة ومدتها 45 دقيقة وتتضمن أنشطة كالموسيقى والأناشيد التي تُحفّز القدرات الذهنية.



ويتوفر هذا البرنامج المميز من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية: 9 صباحاً، 10 صباحاً، 11 صباحاً، 3:30 عصراً، 4:30 عصراً، بسعر 150 درهماً إماراتياً للحصة التجريبية الأولى يحصل بعدها المشاركون على أسعار وباقات متنوعة.







نادي الآباء والأمهات





وبينما يستمتع الضيوف الصغار بأوقاتهم، يمكن للوالدين الاستمتاع بطيف واسع من التجارب المميزة التي أعدها قصر الإمارات خصيصاً لهم وتتضمن:



1. الاستجمام في النادي الصحي «السبا» – هذا الصيف، يمكن للآباء والأمهات الحصول على الراحة والاسترخاء التي يستحقونها بالفعل، حيث يمكنهم الاستمتاع بإحدى جلسات التدليك الفاخرة المتوفرة لدى سبا قصر الإمارات. كما يمكن لكل من الوالدين دعوة أحد الأصدقاء والاستفادة من خصم 50% على جلسة العناية المختارة.



2. بطاقة الدخول ليوم واحد للنادي الشاطئي، والتي تتوفر بسعر 200 درهم للشخص الواحد ويحصل على رصيد للمأكولات والمشروبات بقيمة 100 درهم.



3. شاي الظهيرة في لو كافيه - يُعدّ شاي الظهيرة أحد الطقوس المميزة المعروفة لدى قصر الإمارات، فبينما يستمتع الأطفال بأنشطة مخيمهم الصيفي، يمكن للآباء الاستمتاع بهذه التجربة المترفة مع خصم خاص بقيمة 20%.



4. وجبة الإفطار في مطعم «كاسكيدز» المعروف بأطباقه الفاخرة والمبتكرة المستوحاة من المطبخ اليوناني، والذي سيقدم لضيوفه طيفاً واسعاً من الأطايب الشهية والمغذية ليبدؤوا يومهم بنشاط.



كما يمكن للعائلات، الاستمتاع بباقة الإقامة الحصرية التي تتيح لهم قضاء إجازة عائلية مميزة ضمن أجواء مترفة في هذا الفندق الفاخر الذي يضمّ مجموعة من المطاعم ذات الطراز العالمي، وبركتي سباحة، ومركز لياقة بدنية مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات وسبا قصر الإمارات الصحي الفاخر.



تتضمن الباقة المتوفرة بأسعار تبدأ من 1895 درهماً للّيلة الواحدة في غرفة من فئة «كورال» ما يلي:



• خصم 50% على الغرفة الثانية عند حجزها لأحد أفراد العائلة.



• تأكيد الحصول على غرف متصلة.



• سرير قابل للطي للأطفال حتى عمر 12 سنة.



• وجبة إفطار مجانية في مطعم «لو فاندوم» أو داخل الغرفة أو الجناح.



• تتوفر الوجبات بالمجان لكل طفل يقل عمره عن 12 عاماً مرافق لشخص بالغ.



• تتوفر أطايب وتجهيزات مميزة مجانية للأطفال.



• إمكانية الدخول لمخيم الأطفال الصيفي لطفلين. ويحصل الأطفال الإضافيين على خصم 20%.

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