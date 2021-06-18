«كيرزنر» تعزز نموها الاستراتيجي بمنتجع جديد في أثينا

المصدر: أثنيا- البيان

أبرمت شركة «كيرزنر» الدولية القابضة المحدودة «كيرزنر»، التي تملك سلسلة منتجعات ون آند أونلي، وعلامة أتلانتس ريزورت آند ريزدنسيز، اتفاقية لإدارة المنتجع مع شركة غريفاليا للضيافة لإنشاء منتجع ون آند أونلي في أثينا، اليونان. يقع المنتجع، الذي يمتدّ على مساحة 21 هكتاراً على الواجهة الشاطئية، وفي غابة محميّة تبلغ مساحتها 6 هكتارات، ويلبي بالتالي الطلب المتزايد على التجارب الاستثنائية، التي تقدّمها ون آند أونلي في أوروبا عقب افتتاح منتجع ون آند أونلي بورتونوفي مؤخراً في مونتينيغرو، ومنتجع ون آند أونلي جزيرة كيا المعلن عن إنشائه في اليونان، الأمر الذي أسهم في تسريع عجلة النمو الاستراتيجي لمحفظة منتجعات ون آند أونلي. يستكنّ المنتجع في ملاذٍ خلاب على واجهة غليفادا البحرية الساحرة، حيث سيستمتع الضيوف بتجارب ون آند أونلي فائقة الفخامة والمستوحاة من مدينة أثينا.



وقال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي في شركة «كيرزنر» الدولية: «يسرّ الشركة أن تضيف أثينا إلى محفظة مشاريعها في أوروبا. يتربّع هذا المنتجع الحصري على الواجهة الشاطئية، على تخوم وسط مدينة أثنيا، ويتمتع بالتالي بموقع يُحسد عليه، كما يشكّل الوجهة الأمثل لاختبار مغامرات مشوقة في قلب اليونان والاستمتاع بتجارب ون آند أونلي فائقة الفخامة. سوف نعيد إحياء عصر أثينا الذهبي من خلال تجاربنا الاستثنائية، وهذا وعدنا لضيوفنا الكرام. ونحن ننفذ خطة النمو الاستراتيجي، التي وضعناها ونقوم بتطوير علامة ون آند أونلي على مستوى العالم، كما أننا متحمسون جداً لنضيف مشروعاً آخر يقدّم تجارب ون آند أونلي المعهودة في اليونان. أمّا شركاؤنا في شركة غريفاليا للضيافة فهم روّاد في مجال الاستثمار العقاري في اليونان، وملتزمون في تجسيد مزايا موقع المنتجع ومنحنا إرثاً نحتفي به في المستقبل».



يجمع منتجع ون آند أونلي أيستيسز ما بين الأساطير القديمة والتجارب العصرية، ويعكس تاريخ اليونان العريق وثقافتها الغنية، بدءاً من الأكروبوليس والبارثينون، وصولاً إلى ميدان سنتغما ومعلم كيب سونيو والريفييرا الأثينية الساحرة بفضل موقعه الحصري على واجهة غليفادا الشاطئية. يبعد المنتجع مسافة قصيرة عن العاصمة النابضة بالحياة ويحيط به البحر المتلألئ والجزر الساحرة المتناثرة في الأفق. كما سيشكّل المنتجع ملاذاً لا يضاهى، إذ يجسّد الإرث اليوناني العريق والطابع الأثيني الأصيل ويعكس رقيّ وأناقة ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.



وقال جورج كريسيكوس، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة غريفاليا للضيافة: «يسرّ غريفاليا للضيافة إعادة إحياء موقع جذب بارز على طول الريفييرا الأثينية، وتوحيد جهودها مع شركة «كيرزنر» الدولية من أجل علامة ون آند أونلي، التي تُعتبر شركة رائدة عالمياً في الضيافة فائقة الفخامة. ومن المزمع أن يشكّل منتجع ون آند أونلي أيستيسز أحد المواقع الأكثر تميّزاً على الواجهة المائية في أثينا، والمُصمَّمة أصلاً على يد مهندسين معماريّين يونانيّين بارزين، فمنذ إنشائها في منتصف خمسينيات القرن الماضي، استضافت أكواخ البانغلو والشاطئ والنادي كوكبة من الشخصيات الميسورة على الصعيدين المحلّي والعالمي. والآن، وبعد إنجاز هذا المنتجع المعاصر ومتعدّد الخدمات، من المتوقّع أن يصبح الوجهة الراقية الأكثر تألّقاً في حوض البحر الأبيض المتوسّط على مدار العام».

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