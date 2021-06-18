«فلاي دبي» تسير رحلتين أسبوعياً إلى أنقرة 29 يوليو

المصدر: دبي-البيان

أعلنت فلاي دبي، عن بدء رحلاتها إلى العاصمة التركية أنقرة اعتباراً من 29 يوليو بواقع رحلتين أسبوعياً. وستصبح أنقرة الوجهة الثانية لفلاي دبي في تركيا بعد اسطنبول (IST) التي تخدمها الناقلة حاليًا برحلة يومية.



وكانت فلاي دبي قد أضافت أيضًا وجهتين في تركيا إلى جدولها الصيفي الموسمي. تقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعياً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار ميلاس بودروم (BJV) ومطار طرابزون (TZX) بين يونيو وسبتمبر.



وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «هبطت أول رحلة لشركة فلاي دبي إلى تركيا قبل 11 عامًا بالضبط في اسطنبول. منذ ذلك الحين، قمنا بتوسيع شبكتنا إلى أربع وجهات استثنائية توفر لمسافرينا من الإمارات والمنطقة خيارات أكبر لفصل الصيف وخلال العام. نتطلع إلى مضاعفة وتيرة عملياتنا إلى أنقرة في جدول الشتاء حيث يستمر الطلب على السفر في النمو تدريجياً، وستزيد فلاي دبي عملياتها إلى مطار أنقرة إيسنبوجا الدولي (ESB) إلى أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 2 أكتوبر».



تقع أنقرة في قلب الأناضول، وهي مليئة بالتاريخ والثقافة. من الآثار الرومانية إلى القلاع العثمانية والمتاحف الفنية والحدائق الخضراء الجميلة، يوجد في أنقرة الكثير لتقدمه للزوار فضلاً عن كونها العاصمة.





97 وجهة







وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «لا تزال فلاي دبي ملتزمة بفتح الأسواق غير المخدومة برحلات الطيران وقد قمنا بتوسيع شبكتنا إلى 97 وجهة. إطلاق العمليات إلى انقرة سيوفر للمسافرين من الإمارات خطوط جوية مباشرة إلى العاصمة التركية لأول مرة. نتطلع إلى رؤية الطلب على السفر ينمو خلال الصيف مع انفتاح المزيد من البلدان على السفر الدولي. لقد كانت ردود الفعل والطلب على كل من بودروم وطرابزون إيجابية للغاية ونتطلع إلى منح مسافرينا المزيد من الخيارات لاكتشاف تركيا مع بدء الرحلات إلى أنقرة اعتبارًا من نهاية شهر يونيو».



ومع انضمام أنقرة، نمت شبكة فلاي دبي إلى 97 وجهة في 50 دولة. وكانت الناقلة قد أعلنت مؤخرًا عن إطلاق رحلاتها إلى بودابست في المجر، وليوبليانا في سلوفينيا، وإلى وارسو، الوجهة الثانية في بولندا، اعتبارًا من سبتمبر.





الرحلات الموسمية







وستقوم فلاي دبي بتشغيل العديد من الرحلات الصيفية الموسمية بين يونيو وأكتوبر مثل باتومي في جورجيا وبودروم وطرابزون في تركيا وميكونوس وسانتوريني في اليونان وشرم الشيخ في مصر وتيفات في الجبل الأسود.



تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. سيحصل المسافرون الذين يحجزون رحلة عبر موقع flydubai.com على تغطية تأمينية عالمية مجانية للتكاليف المرتبطة بفيروس كوفيد -19 لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.



يتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا «IATA Travel Centre» و «IATA destination tracker» طوال رحلتهم، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.



ستكون الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي.



ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار أنقرة إيسنبوجا الدولي (ESB) مرتين في الأسبوع يومي الخميس والأحد من 29 يوليو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز