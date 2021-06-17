الكويت تعتمد شروط السماح لمواطنيها بالسفر خارج البلاد ودخول غير الكويتيين

المصدر: كونا

قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الخميس إن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد عددا من القرارات الخاصة بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ودخول غير الكويتيين إلى البلاد وكذلك فيما يتعلق بالسماح للحاصلين على اللقاح بدخول المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والأندية الصحية والصالونات.

وأضاف المزرم في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي إن المجلس قرر الآتي:

أولا: 1- عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

أ- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

ب- المواطنون الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

ج- الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة. وأشار إلى أن هذا القرار يسري اعتبارا من 1 أغسطس 2021.

2- السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت والمنتج من شركات (فايزر - استرازينكا - موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة (جونسون أند جونسون) وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021 شريطة إجراء فحصي (pcr) الأول قبل الوصول ب 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

وأضاف أنه يمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص (pcr) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

ثانيا: السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى الأماكن التالية:

1- صالات المطاعم والمقاهي (يسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات).

2- الأندية الصحية.

3- الصالونات.

4- المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها على (6000) متر مربع.

وأوضح أن هذا القرار يسري اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 يونيو الحالي.

ثالثا: إمكانية استخدام إحدى التطبيقين (هويتي) أو مناعة (Immune) وذلك لإثبات التحصين لمتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من الإصابة بالفيروس وفق شروط وزارة الصحة.

رابعا:

1- التعميم على كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين بالالتزام باستقبال المراجعين من خلال منصة (متى) المركزية لمواعيد المراجعين وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية لاسيما التباعد الجسدي.

2- تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة آلية تطبيق نظام الدوامين (صباحي-مسائي) لكافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين وموافاة اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بما تنتهي إليه الدراسة وذلك خلال أسبوع.

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