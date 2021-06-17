10 % نمو السعة المقعدية للطيران بالإمارات

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّد لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن حجم السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، ارتفعت إلى 614 ألفاً و924 مقعداً خلال الأسبوع الذي بدأ في 14 يونيو الجاري.

وأظهرت بيانات المؤسسة، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، سجلت زيادة على أساس أسبوعي 10.1% تعادل 56 ألفاً و299 مقعداً مقابل 558 ألفاً و625 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، قفزت السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري 171% على أساس سنوي، مقابل 226 ألفاً و628 مقعداً خلال الفترة المقابلة من 2020، الذي تزامن مع تعليق رحلات الركاب المجدولة في مطارات الدولة إثر جائحة «كوفيد 19».

وأشارت البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط سوف تشغل مليونين و619 ألفاً و581 مقعداً خلال الأسبوع الجاري، وتستحوذ السوق الإماراتية على 23.5% من إجمالي حجم السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

ووفق بيانات سابقة، أفادت المؤسسة بأن شركات الطيران في الإمارات، شغّلت 2.66 مليون مقعد، مقابل 2.73 مليون مقعد في أبريل الماضي، و2.63 مليون مقعد في سابقه مارس. وكانت شغّلت 2.35 مليون مقعداً في فبراير، و2.57 مليون مقعد خلال يناير من العام الجاري.

سعة عالمية

ويشكل هذا الأسبوع إنجازاً كبيراً، فهو الأول خلال 2021 التي تتجاوز خلاله السعة العالمية 70 مليون مقعد، بزيادة 3.7%، تعادل 2.5 مليون مقعد في السعة الأسبوعية مقارنة بالأسبوع الماضي.

تفاؤل

تبلغ السعة العالمية للأسبوع الحالي 70.9 مليون مقعد وهي أقل بنسبة 38.7 % عما كانت عليه هذا الأسبوع في يونيو 2019، وهي المرة الأولى التي تنخفض عن معدل 40 % مقارنة بذات العام. وشهد هذا الأسبوع نمواً أسبوعياً في كل منطقة حول العالم، وهي المرة الأولى منذ فترة طويلة ما يعطي سبباً للتفاؤل في الأسابيع المقبلة.

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