رويال جت تطور علامتها التجارية بتجربة جديدة لعملائها

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت شركة «رويال جت»، لخدمات الطيران الخاص لكبار الشخصيات، ومقرها أبوظبي والحائزة جوائز عالمية في خدمات الطيران الخاص والفاخر، علامتها التجارية الجديدة ومشروع تطوير تجربة عملائها، من خلال إسدال الستار عن صالة كبار الشخصيات المعاد تصميمها كلياً وطائرات بوينغ بيزنس جت المعاد تجديدها وترقيتها.

قال روب ديكاستري، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت: «لقد بدأنا عملية التغيير الداخلي الكلي من قبل تفشي الجائحة حتى نقدم تجارب استثنائية بشكل أكثر تميزاً لضيوفنا في كل مرة يسافرون فيها».

تتمثل رؤيتنا في أن نكون المرجع العالمي لاعتلاء الصدارة في مجال الطيران الخاص، وتحديداً من خلال أسطولنا الاستثنائي لطائرات بوينغ بيزنس جت، موفرين كل سبل السعادة التي يحتاج إليها روادنا المسافرون معنا. ونحن نسعى أيضاً إلى إبراز قيم وهوية أبوظبي والإمارات العربية المتحدة في جميع أنحاء العالم بصفتنا شركة تمثل إمارة أبوظبي، من خلال ضمان توافق منتجاتنا وخبراتنا مع الرؤية الجديدة لإمارتنا وبلدنا.

لتحقيق ذلك، صممنا وحددنا كل التفاصيل الصغيرة التي تبرز وتعكس التراث الغني للإمارة، وعرضنا قطعاً فنية مختلفة للفنانين المواطنين في صالة كبار الشخصيات، واستخدمنا المنتجات المصنوعة محلياً لإثراء تجربتنا، وقدمنا وجبات طعام مصنوعة من مكونات ذات مصادر محلية، سواء على الأرض أو على متن طائراتنا.

توفر صالة كبار الشخصيات الجديدة تجربة فاخرة في بيئة فخمة ومريحة، حيث تم اختيار الألوان والأصوات وحتى الروائح بعناية لتوفير بيئة نظيفة وهادئة للركاب من لحظة دخولهم الصالة إلى وقت صعودهم على متن الطائرة.

وتماشياً مع التزام الشركة بإسعاد ضيوفها حسب رغباتهم الشخصية، يمكن للمسافرين تصميم رحلتهم بالكامل؛ بدءاً من اللحظة التي قرروا فيها السفر، مروراً بتجاربهم في الصالة، وعلى متن الطائرة وحتى في وجهتهم. يمكنهم اختيار الطائرة المثالية لهم من الأسطول المتنوع لرويال جت، واختيار ما يفضلونه في الوجبات والترفيه والخدمة قبل الوصول إلى الصالة، وعلى متن الطائرة والتأكد من أن الرحلة مصممة لكل فرد من أفراد عائلاتهم أو زملائهم الذين يسافرون معهم.

تتميز طائرات بوينغ بيزنس جت، التي تم تجديدها وترقيتها مؤخراً بتصميم داخلي متطور ومحسن يتوافق مع شكل ومظهر الصالة، وقد صممنا البيئة المحيطة لنشعر ضيوفنا بالهدوء بفضل خطوطها الهادئة البسيطة، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الجديدة للشركة.

كما تم تحديث الإضاءة وأنظمة التحكم في المقصورة ووسائل الترفيه على متن هذه الطائرة بالكامل، وزودت باتصال الإنترنت عالي السرعة بنطاق KA، وهي رابع طائرة في أسطول رويال جت مجهزة بأعلى سرعة إنترنت متوفرة في السوق، ما يسمح لضيوفنا بمشاهدة برامجهم المفضلة مباشرة من الإنترنت إما على أجهزتهم الخاصة وإما عبر نظام الإنترنت اللاسلكي للمقصورة.

هذه ليست سوى بداية الرحلة مع شركة رويال جت للانطلاق إلى حقبة جديدة، حيث إننا قمنا بالكشف فقط عن لمحة من التغييرات التي ستنفذها الشركة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة عن طريق سعيها المتواصل لتطوير وتحسين تجربة عملائها.

يمكنكم الآن زيارة صالة كبار الشخصيات لرويال جت، والتعرف على طائراتها من خلال مواعيد خاصة فقط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز