مطارات أبوظبي تحصل على اعتماد تدقيق سلامة العمليات الأرضية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي، عن حصول مزود خدمات المناولة الأرضية في مطارات أبوظبي «مناولة»، على شهادة تدقيق السلامة للعمليات الأرضية (ISAGO)، من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، تقديراً لالتزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة في مختلف عملياتها التشغيلية.

ويأتي هذا الإنجاز، بعد استكمال إجراءات التدقيق الشامل على أنظمة الإدارة والسلامة لشركة «مناولة»، في مقرها في أبوظبي، بنجاح، والتحقق من عمليات المناولة الأرضية في مطار العين الدولي.

وبهذا الصدد، قال يوسف الحمادي المدير العام لشركة مناولة للخدمات الأرضية: «يسرنا الحصول على شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي، لتدقيق سلامة العمليات الأرضية عن أعمالنا في مطار العين الدولي، حيث تحرص «مناولة» على تطبيق معايير سلامة عالمية المستوى، وتواصل الاستثمار في مجالات التدريب، وتوظيف التقنيات الجديدة، للارتقاء بكفاءة جميع عملياتها إلى أعلى المستويات. وإن حصولنا على هذه الشهادة المرموقة، يؤكد على التزامنا بأعلى مستويات السلامة والأمان في جميع عملياتنا في مطار العين الدولي».

وتُعد هذه الشهادة معياراً عالمياً للإشراف على عمل مزودي الخدمات الأرضية في المطارات وتدقيقه، وهي الجزء المكمل للبرنامج العالمي المرموق، لتدقيق السلامة التشغيلية (IOSA)، والمعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، لتقييم الإدارة التشغيلية وأنظمة التحكم لدى شركات الطيران. ويهدف تطبيق معايير تدقيق السلامة للعمليات الأرضية، إلى التعامل مع المخاطر التي تهدد سلامة العمليات الأرضية، ومعالجة تكاليف حوادثها.

وتلتزم شركة «مناولة»، بتميزها وتقديمها لخدمات عالمية المستوى في مطاراتها ومنشآتها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المُتبعة عالمياً، واعتماد أكثر أنظمة الإدارة والسلامة فعاليةً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز