الاتحاد للطيران تحصد 3 جوائز

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت الاتحاد للطيران بــ«أفضل طاقم ضيافة جوية» و«أفضل برنامج للمسافر الدائم» ضمن جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط لعام 2021. ويأتي هذا الفوز تأكيداً على التزام الاتحاد بالابتكار على امتداد تجربة سفر الضيف.

ففي استجابتها لجائحة «كوفيد 19» وتبعاتها ابتكرت الاتحاد سفراء الصحة والسلامة، لتقديم الدعم والإرشاد للضيوف ومشاركتهم أفضل الممارسات الصحية للسفر وزيادة شعورهم بالأمن والطمأنينة عند سفرهم في ظل تلك الظروف غير المسبوقة.

كما أثبت برنامج ولاء المسافرين، ضيف الاتحاد، حرصه على تلبية اهتمامات واحتياجات الأعضاء على خلفية المشهد المتغير بطريقة مبتكرة، معززاً تجارب العملاء من خلال تحسين المزايا القائمة وتوفير أخرى جديدة لتوليد القيمة المرجوة سواء في الجو أو على الأرض.

وأثبت البرنامج كفاءته الحقيقية بفوزه بتلك الجائزة للعام الثاني على التوالي، وأكد الجهود التي تبذلها الناقلة لمكافأة الأعضاء سواء الذين واصلوا سفرهم أم أولئك الذين لم يتمكنوا من السفر في ظل الوضع القائم، وذلك من خلال إضفاء مزيد من المرونة وتعزيز المكافآت.

كما استطاعت الاتحاد الفوز بالجائزة الذهبية عن «أفضل علامة تجارية صوتية» من قبل جوائز ترانسفورم في دبي.

وتُعدّ الجائزة برهاناً على التزام الاتحاد في إيجاد هوية صوتية تمتد على كل نقاط التماس الداخلية والخارجية للشركة، لتقدّم تجربة صوتية متسقة ومتناغمة وتعزز من حضور علامتها التجارية. وتعتبر الاتحاد أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط تقوم بتطوير هوية صوتية قوية وراسخة.

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