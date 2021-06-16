«فلاي أريستان» تدشن أولى رحلاتها إلى الشارقة

المصدر: (الشارقة - وام)

أطلقت شركة الطيران الكازاخستانية منخفضة التكلفة «فلاي أريستان» رحلتين أسبوعياً بين مدينتي الشارقة وألماتي، باستخدام طائرات «إيرباص A320».

وقال ماديار مينيلبيكوف، سفير كازاخستان لدى الدولة، إن هذه الانطلاقة للخطوط الجوية الكازاخية الجديدة باتجاه الشارقة، تجسيد حقيقي لمدى متانة العلاقات بين البلدين، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات الضخمة في عدة مستويات.

وأضاف في مؤتمر صحفي عُقد في مطار الشارقة الدولي، بحضور روان تشومابيك القنصل العام لكازاخستان ومسؤولين عن إدارة شركة الطيران الجديدة ومطار الشارقة، إن الإمارات رابع دولة تطير إليها «فلاي أريستان» مؤكداً أهمية هذه الخطوة على اعتبار أن الإمارات بمطاراتها المختلفة محطات ومناطق استراتيجية مهمة لربط قارات العالم المختلفة، إضافة إلى مستويات الخدمات الجوية والأرضية الراقية والمتميزة التي تقدمها تلك الموانئ الجوية لشركات الطيران العالمية التي تستخدم أجواء وموانئ الإمارات.

من جانبها، قالت إدارة خطوط «فلاي أريستان»، إنها توفر رحلات بأسعار معقولة من العاصمة الجنوبية ألماتي إلى الشارقة، مؤكدة أن المسافرين والزوار الكازاخيين سيكتشفون كنوزاً سياحية وترفيهية في إجازة مريحة لا تُنسى في الإمارات.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين السفر من الشارقة إلى كازاخستان على متن طائرة إيرباص A320 سعة 180 مقعداً، والتي تسير بانتظام مرتين في الأسبوع يومي الثلاثاء والأحد.

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