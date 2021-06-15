أجنحة الشام تبدأ تسيير رحلاتها المباشرة من دمشق إلى الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران السورية، عن عودة رحلاتها المباشرة من دمشق إلى الإمارات العربية المتحدة والعكس، اعتباراً من مطلع الأسبوع القادم بمعدل رحلة واحدة يومياً.

وبينت الشركة في بيان نشرته الوكالة الرسمية لسوريا "سانا" أنها ستبدأ اعتباراً من مطلع الأسبوع القادم بتسيير رحلاتها الجوية المباشرة مجددا من مطار دمشق الدولي إلى مطار الشارقة الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد توقف دام لأكثر من عام في ظل جائحة كورونا.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بمنح مسافريها الذين حجزوا تذاكرهم خلال الفترة السابقة إمكانية تحويل تذاكرهم للسفر بشكل مباشر من دمشق للشارقة بدون رسوم من خلال مكاتب الشركة الرئيسة أو مكاتب السفر المعتمدة.

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