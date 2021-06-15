"فلاي دبي" تطلق رحلاتها إلى وارسو اعتبارا من 30 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي، عن بدء رحلاتها اليومية إلى وارسو اعتباراً من 30 سبتمبر المقبل.

وستصبح وارسو الوجهة الثانية للناقلة في بولندا بعد كراكوفالتي تخدمها حاليًا برحلتين أسبوعياً.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نخدم كراكوف كراكوف في بولندا منذ عام 2018 ، ومع إضافة وارسو إلى شبكتنا ، فإننا نوفر لمسافرينا المزيد من الخيارات للسفر من وإلى بولندا. نحن نتطلع إلى مزيد من تدفقات السفر والتجارة من خلال خدمتنا اليومية".

وتشتهر وارسو، عاصمة بولندا، بهندستها المعمارية اللافتة للنظر ، والمساحات الخضراء في الهواء الطلق ومجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم. تقع وارسو على نهر فيستولا، وهي خيار رائع للباحثين عن معالم التاريخ في المدينة.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "يسعدنا أن نرى شبكتنا في أوروبا تنمو بشكل أكبر مع بدء خدماتنا الى وارسو. ومع انطلاق رحلاتنا الى إلى وارسو ، وتوجه المزيد من الدول الى رفع القيود المفروضة على السفر الدولي ، ستتاح للركاب فرصة استكشاف المزيد من الوجهات على شبكة فلاي دبي".

مع تخفيف قيود السفر الدولية تدريجياً، وسعت فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 90 وجهة بما في ذلك العديد من الوجهات الصيفية الموسمية مثل باتومي في جورجيا وبودروم وطرابزون في تركيا وميكونوس وسانتوريني في اليونان ونابولي في إيطاليا وشرم الشيخ في مصر وتيفات في الجبل الأسود.

توفر شبكة فلاي دبي للمسافرين فرصة استكشاف مجموعة من المدن الغنية بالثقافة والتراث والأنشطة مثل باكو وبوخارست وبودابست واسطنبول وليوبليانا وتبليسي وتيرانا ويريفان. بالإضافة إلى عطلات المدن ، كما توفر الناقلة أيضًا رحلات إلى بعض من أفضل الشواطئ والمناطق الاستوائية الدافئة في العالم بما في ذلك جزر المالديف وزنجبار.

وستكون الرحلات الى وارسو ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الامارات ، مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي ومنها إلى 168 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. سيحصل المسافرون الذين يحجزون رحلة عبر موقع flydubai.com على تغطية تأمينية عالمية مجانية للتكاليف المرتبطة بفيروس كوفيد -19 لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

تفاصيل الرحلات

تنطلق الرحلات اليومية من المبنى 3 بمطار دبي الدولي الى مطار وارسو شوبان اعتبارًا من 30 سبتمبر.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى وارسو من 7000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1730 درهمًا.

الرحلات متاحة للحجز على موقع فلاي دبي الشبكي أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائها في السفر.

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