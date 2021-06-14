«سايرس أفييشن» تخطط لزيادة أسطولها إلى 100 طائرة في 3 سنوات

المصدر: دبي - رويترز

يساند صندوق من أبوظبي شركة ناشئة لتأجير الطائرات يديرها هوارد ميلر المدير المالي السابق لشركة رايان-إير، لكي تُكوّن أسطولاً من 100 طائرة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.

وصندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز، المملوك جزئياً لصندوق مبادلة السيادي، هو أحد المستثمرين الرئيسيين في سايرس أفييشن، التي يقع مقرها في أبوظبي.

وقال ميلر، الذي رحل عن رايان-إير في 2014 بعد 23 عاماً قضاها في الشركة، إن أبوظبي كاتاليست بارتنرز استثمر 100 مليون دولار في سايرس، التي لها مشاريع مشتركة مع شركتي الاستثمار الأمريكيتين كوروم كابيتال وإتش.بي.إس إنفستمنت بارتنرز.

وتأسست سايرس في مارس2020، وأعلنت اليوم استحواذها على أول عشر طائرات لها. وقال ميلر «لقد وصلنا.. نتقدم في العمل». وتعتزم شركة التأجير التي مقرها أبوظبي تكوين أسطول من 100 طائرة معظمها لطرز أقدم من طائرات إيرباص ايه320 نيو وبوينج 737 إن.جي تستأجرها شركات طيران بالفعل.

وقال ميلر «الطائرات أحادية الممر هي عمود الطيران الفقري رغم ما يحدث في العالم»، مشيراً إلى أزمة فيروس كورونا التي عصفت بالقطاع.

ورغم أن الطلب العالمي على السفر قد يستغرق سنوات للتعافي من الجائحة، فإن الرحلات القصيرة باستخدام الطائرات ذات الممر الواحد تنتعش في بعض الأسواق.

اشترت سايرس طائراتها العشر، وهي مزيج من طرز أيه 320 و737 أقدم، من شركة التأجير الآسيوية بي.أو.سي أفييشن. وهي مؤجرة إلى شركات ساوث-وست إيرلاينز وطيران نيوزيلندا والاتحاد للطيران وسبيريت.

وقال ميلر إن مساهمات رأسمالية من المستثمرين استُخدمت لتمويل شراء الطائرات لكنها سَتُحول إلى قروض عبر تسهيل دين.

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