"فلاي دبي" تضيف بودابست وليوبليانا إلى شبكتها الأوروبية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي، أنها ستضيف بودابست وليوبليانا إلى شبكتها الأوروبية.

وستقوم الناقلة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية إلى العاصمة السلوفينية ليوبليانا اعتبارًا من 24 سبتمبر، وأربع رحلات أسبوعية إلى العاصمة المجرية بودابست اعتبارًا من 30 سبتمبر .

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "مع استمرار زيادة الطلب على السفر ، تعتبر بودابست وليوبليانا إضافات قيمة إلى شبكتنا المتنامية. مع توجه المزيد من الدول الى رفع القيود المفروضة على السفر الدولي ونحن نتطلع إلى تزويد مسافرينا بمزيد من خيارات السفر هذا العام بعد إطلاقنا لمجموعة واسعة من وجهاتنا الصيفية ".

وتشتهر بودابست بأنها وجهة ترفيهية شهيرة تقدم للزوار مزيجًا من المباني المعمارية الرائعة والعديد من المتاحف والمعارض والحمامات الحرارية الشهيرة. تقع المدينة على ضفتي نهر الدانوب، ويمكن استكشاف العاصمة المجرية بالقارب، أو الحافلة، أو الدراجة، أو سيرًا على الأقدام.

اما ليوبليانا عاصمة سلوفينيا فهي مدينة نابضة بالحياة وتشتهر بأنها واحدة من أكثر العواصم الأوروبية خضرة. تتدفق ضفاف نهر ليوبليانيكا على طول وسط المدينة حيث تنتشر المقاهي وأماكن الجلوس على الشرفات، ويمكن للمشاة التمتع بقضاء عطلة خلال جولات المشي في المدينة. يوجد في ليوبليانا أيضًا العديد من المتاحف والمعالم الثقافية لاستكشافها جنبًا إلى جنب مع خيارات تناول الطعام الرائعة.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "يسعدنا أن نرى شبكتنا في أوروبا تنمو بشكل أكبر مع بدء رحلاتنا الى بودابست وليوبليانا. تمتلك هذه الوجهات الكثير لتقدمه وتمنح المسافرين فرصة لاستكشاف أماكن جديدة من شأنها أن تساعد في تحفيز تدفقات السفر والسياحة، خاصة بعد وقت لم يتمكن فيه عملاؤنا من السفر بالقدر الذي يرغبون فيه. كما ستتاح الفرصة للمسافرين من هذه الوجهات لاستكشاف دبي وما بعدها ضمن شبكتنا ".

ومع التخفيف التدريجي لقيود السفر الدولية، وسعت فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة بما في ذلك العديد من الوجهات الصيفية الموسمية مثل بودروم وطرابزون في تركيا، وباتومي في جورجيا، وميكونوس وسانتوريني في اليونان وتيفات في الجبل الأسود و نابولي في ايطاليا.

وبالإضافة إلى وجهاتها الموسمية، تسير فلاي دبي رحلات الى العديد من الوجهات الترفيهية الشهيرة التي تعكس تنوع شبكتها. لأولئك الذين يسعون لقضاء عطلات داخل المدن، توفر فلاي دبي للمسافرين فرصة استكشاف مجموعة من المدن الغنية بالثقافة والتراث والأنشطة مثل باكو وبوخارست وإسطنبول وتبليسي وتيرانا ويريفان. بالإضافة إلى عطلات المدن ، توفر فلاي دبي أيضًا رحلات إلى بعض من أفضل الشواطئ والمواقع الاستوائية الدافئة في العالم بما في ذلك جزر المالديف وشرم الشيخ وزنجبار.

ستكون الرحلات الى الوجهات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الامارات، مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي ومنها إلى 168 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكة فلاي دو بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. سيحصل المسافرون الذين يحجزون رحلة عبر الموقع الشبكي لفلاي دبي على تغطية تأمينية عالمية مجانية للتكاليف المرتبطة بفيروس كوفيد -19 لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار ليوبليانا جوزي بوسنيك (LJU) أيام الأربعاء والجمعة والأحد، بدءًا من 24 سبتمبر. وستعمل الرحلات إلى مطار بودابست فيرينك ليزت الدولي (BUD) أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت اعتبارًا من 30 سبتمبر.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من مطار دبي الدولي إلى مطار بودابست الدولي من 8000 درهم إماراتي وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1100 درهم.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من مطار دبي الدولي إلى ليوبليانا من 8000 درهم وأسعار الدرجة السياحية من 1900 درهم.

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