ازدهار طيران رجال الأعمال

المصدر: دبي- البيان

يسلّط معرض دبي للطيران في دورته الجديدة الضوء على النمو الذي حققه قطاع طيران رجال الأعمال رغم تأثيرات الجائحة؛ أحد المواضيع، التي ستشهد سلسلة من النقاشات الواسعة من أهم خبراء عالم الطيران المشاركين في المعرض، وذلك لرسم ملامح مستقبل القطاع، ويحتل طيران رجال الأعمال موقعاً متميزاً في المعرض، خصوصاً أن نحو 30% من المشاركين يعملون في هذا القطاع، وينطلق معرض دبي للطيران 2021 في دبي ورلد سنترال بين 14-18 نوفمبر. وكغيره من المكونات الرئيسية لقطاع الطيران، يشهد طيران رجال الأعمال تحوّلاً رقميّاً يسهم في تعزيز مستوى أداء المشغلين، وتقديم تجربة متميزة وذكية للمسافرين، وعلى سبيل المثال، تسعى شركة جوجو بزنس أفييشن لتزويد طائرات رجال الأعمال النفاثة بشبكات الاتصال من الجيل الخامس في الطائرة بحلول 2022. كما أطلقت شركة بوينج بزنس للطائرات النفاثة مؤخراً طائرتها BBJ 777 إكس، أول طائرة رجال أعمال قادرة على السفر بين أي مدينتين في العالم دون توقّف، وبمدى قياسيّ يصل إلى 21,570 كيلو متراً.

وأطلقت إيرباص للطائرات النفاثة مؤخراً طائرة ACJ220 النفاثة لرجال الأعمال، وأوجدت هذه الطائرة فئة جديدة كلياً في السوق تحت اسم «طائرة رجال الأعمال النفاثة الكبيرة جداً»، وتجمع بين المساحة الشخصية المتميزة والمساحة الأرضية 73 متراً مربعاً، ومدى عابر للقارات يصل إلى 10,500 كيلو متر (رحلة طيران تتجاوز 12 ساعة)، ويمكن للطائرة السفر بشكل مباشر دون توقف بين مدن مثل دبي ولندن، ودبي وطوكيو، ودبي وبيرث.

وقال علي النقبي، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، ومؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أظهر قطاع طيران رجال الأعمال رغم من تداعيات أزمة «كوفيد 19» مستويات عالية من المرونة والأمان والفعالية، وشهدنا في السنوات الأخيرة زيادة فعلية في الطلب على طائرات رجال الأعمال، ونتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا القطاع الواعد، ونؤكّد نجاحنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، بما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية لتعزيز القطاع، وتسريع وتيرة نموّه في المنطقة والعالم على مدار السنوات المقبلة.

نمو بدبي

وشهد القطاع رغم من تحديات الجائحة، نموّاً واضحاً في فئتي الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، ولا سيما في دبي، التي اختبرت حركة مزدهرة لطائرات هاتين الفئتين، حيث أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن نموّ ملحوظ لنشاط الطائرات الخاصة وطيران رجال الأعمال في الربع الأول 2021، بزيادة 336% عن الفترة ذاتها 2020. كما شهدت «الفطيم دي سي للطيران»، شركة طيران رجال الأعمال بالإمارات، زيادة 25% بنشاط الطائرات الخاصة، وطيران رجال الأعمال في الربع الأول 2021.

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