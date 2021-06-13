إبرام شراكة بين برنامجي الولاء لـ«الاتحاد» و«العربية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران إبرام شراكة مع برنامج الولاء AirRewards التابع للعربية للطيران، بما يتيح لأعضاء البرنامجين الاستفادة من تبادل النقاط والأميال وإنفاقها في شراء تذاكر الطيران على متن رحلات الاتحاد للطيران والعربية للطيران والعطلات والتسوق وغيرها.

وقالت كيم هارداكار، رئيسة برنامج الولاء والشراكة في الاتحاد للطيران: بفضل هذه الشراكة، سيحظى أعضاء برنامج ضيف الاتحاد و AirRewards بفرصة كبيرة لتعزيز خيارات السفر والمزايا التي يقدمها برنامجا المكافآت. وعند تحويل الأميال، يحصل أعضاء برنامج ضيف الاتحاد على نقطة واحدة من برنامج AirRewards عن كل ميلين (2) من أميال ضيف الاتحاد. كما يمكن أيضاً تحويل AirRewards إلى أميال ضيف الاتحاد بواقع نقطتين (2) من نقاط AirRewards لكل ميل من أميال ضيف الاتحاد.

واستجابة لجائحة كورونا، أطلق كلا البرنامجين العديد من المبادرات للحفاظ على مزايا الأعضاء وتعزيز تفاعلهم مع المجتمع المحلي، حيث عمل برنامج ضيف الاتحاد على التأكد من عدم خفض فئة أي عضو من أعضاء البرنامج، وذلك عبر توفير أميال فئات إضافية شهرية وتقديم ضعف عروض ترويجية لمضاعفة أميال الفئات وإعادة الأميال منتهية الصلاحية وإزالة رسوم تغيير GuestSeat.

وأظهرت الشركتان التزاماً قوياً تجاه توفير أعلى معايير الصحة والسلامة على امتداد رحلة الضيف. وفي العام الماضي، كشفت الاتحاد للطيران عن برنامج سفراء الاتحاد للصحة والسلامة الذي يهدف إلى توفير الطمأنينة وراحة البال للضيوف أثناء الرحلة. وكانت الاتحاد للطيران أول شركة طيران في العالم تطلب من جميع المسافرين إبراز فحص كورونا سلبي قبل الإقلاع وإعادة الفحص بعد الوصول. كما وفّرت الاتحاد للطيران تأميناً مجانياً ضد «كوفيد 19» لجميع الضيوف المسافرين على متن رحلاتها عبر شبكة وجهاتها العالمية.

من جانبها، كانت العربية للطيران أول شركة طيران تقوم بترقية تجربة المتعاملين وفق كل المعايير الدولية للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين في مختلف مراحل الرحلة، كما توفر العربية للطيران تأميناً مجانياً ضد «كوفيد 19» على كل تذكرة يتم حجزها.

وللاستفادة من الشراكة، يرجى من الأعضاء الدخول على حسابهم على ضيف الاتحاد أو AirRewards وربط الحسابين لتسهيل عملية تحويل النقاط والأميال بين الحسابين.

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