تحديث "القائمة الخضراء" للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي. حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار "بي سي آر" عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة "كوفيد-19"، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي، وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

وتشمل القائمة الخضراء المحدثة - وفقاً للبيان الذي أصدرته الدائرة اليوم الأحد: أذربيجان، وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، والبرتغال، والسعودية، والصين، وألمانيا، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وأوزباكستان، وآيسلندا، وبروناي، وبوتان، وتايوان (جمهورية الصين الشعبية)، وجرين لاند، وروسيا، وسنغافورة، وسويسرا، وقيرغيزستان، وكوريا الجنوبية، وكوبا، ومالطا، وموريشيوس، ومولدوفا، ونيوزيلندا، وهونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

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