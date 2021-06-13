10 أسابيع من الفعاليات والأنشطة الترفيهية.. "مفاجآت صيف دبي" تعود في دورتها الـ24

المصدر: البيان الإلكتروني

تعود "مفاجآت صيف دبي" بدورتها الرابعة والعشرين من 1 يوليو وتستمر حتى 4 سبتمبر 2021 بالعروض الترويجية المتميزة، والجوائز القيمة، والفعاليات الرائعة، والأنشطة الترفيهية التي تناسب كافة أفراد العائلة، وتقدم لسكان دبي وزوارها تجارب تسوق وترفيه وضيافة واستجمام رائعة على مدار 10 أسابيع.

وتسلط دورة عام 2021 من مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على موسم الصيف في المدينة وكونه الوقت المثالي لزيارة واستكشاف ما تقدمه المدينة من خيارات رائعة وأسعار مميزة.

وتتألق المدينة بالديكورات والزينة الملونة والأضواء لإضفاء أجواء الفرح والمرح في مختلف الأرجاء، وإتاحة المجال أمام الجمهور للاستمتاع بفعاليات مفاجآت صيف دبي المشوقة.

وتنطلق مفاجآت صيف دبي هذا العام مع عروض الألعاب النارية، والإسقاط الضوئي والنافورة الراقصة في كل من منطقة برج خليفة، و"ذي بوينت"، ودبي فستيفال سيتي مول عبر عرض "تخيل".

كما سيستمتع سكان دبي وزوارها بعودة العروض الترويجية الرائعة مثل عرض مليونير شير، والمفاجآت اليومية، وغيرها الكثير. وتشمل الإضافات الجديدة لدورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي، فعاليات متخصصة في المأكولات والمشروبات مثل أسبوع المطاعم خلال الصيف، ووليمة عيد الأضحى، وفعالية "تذوق واربح"، كما يمكن للعائلات الاستمتاع بفعاليتي "موفي ماجيك" و"سمر آرت بروجكت".

وتقدم مفاجآت صيف دبي كعادتها للمتسوقين الكثير من فرص الفوز بجوائز قيّمة من السحوبات والهدايا، بالإضافة إلى العروض الترويجية الكبرى خلال عيد الأضحى وموسم العودة إلى المدارس السنوي.

ويشهد هذا العام أيضاً عودة الكثير من المؤدين المحبوبين الذين يقدمون عروضاً ترفيهية مميزة لرواد مراكز التسوق في المدينة، كما ستقدم مجموعة من أفضل الفنادق والمعالم السياحية ووجهات اللياقة البدنية والمغامرات الخارجية في دبي عروضاً ترويجية رائعة.

وبمناسبة الإعلان عن موعد مفاجآت صيف دبي 2021 قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تعد مفاجآت صيف دبي واحدة من أبرز الأحداث المهمة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها عيش الأجواء الرائعة التي تضفيها هذه الاحتفالية الضخمة من خلال تجارب التسوق والترفيه والضيافة المميزة. وتقدم دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي عشرة أسابيع من العروض الترويجية، والسحوبات، والجوائز، والأنشطة العائلية وغيرها الكثير، ما يجعلها واحدة من أفضل دورات مفاجآت صيف دبي على الإطلاق".

وأضاف الخاجة قائلا: "تعزز مفاجآت صيف دبي مكانة المدينة باعتبارها وجهة مفضلة للعائلات خلال فصل الصيف، كما تسلط الضوء على هذا الموسم كنقطة انطلاق لاستعادة زخم قطاعي السياحة والتجزئة في المدينة. وتعد هذه الدورة من المفاجآت أول حدث رئيسي في "عام الخمسين" للإمارات الذي تشهد فيه الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيسها، فضلا عن الاستعداد لاستضافة "اكسبو 2020 دبي"، أول معرض إكسبو دولي يتم تنظيمه في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، في شهر أكتوبر المقبل. كما ستساهم مفاجآت صيف دبي في تمهيد الطريق لاستضافة وتنظيم الفعاليات المقبلة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالجميع لتجربة ما تقدمه دبي والاستمتاع بموسم صيفي رائع وعام لا يُنسى ضمن بيئة آمنة".

وتُقام مفاجآت صيف دبي بالشراكة مع عدد من الشركاء والرعاة الرئيسيين مثل: طيران الإمارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك رأس الخيمة الوطني، وماجد الفطيم، ومراس - دبي القابضة، وشركة ميركس للاستثمار، ونخيل مولز، وميركاتو مول، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي مول، وإعمار داون تاون، ودبي مارينا مول.

وتسعى الوجهات المشاركة في مفاجآت صيف دبي إلى التعاون والتكاتف لجعل دبي واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم، وذلك من خلال اتباع جميع الإجراءات المهمة للحفاظ على الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وسيتم الإعلان عن التقويم الكامل للفعاليات قبل انطلاق مفاجآت صيف دبي على الموقع الإلكتروني mydss.ae ومنصات التواصل الاجتماعي DSSsocial@.

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