دبي الأولى عربياً والثانية عالمياً ضمن تصنيف للوجهات الأكثر رواجاً على "تيك توك"

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

احتلت مدينة دبي المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً ضمن وجهات السفر الـ 10 الأكثر رواجاً على منصة "تيك توك" الاجتماعية، وذلك وفقاً لتحليل أجراه موقع علامة السفر التجارية "يو إس إي باونس"، خلال إمعانه فيما بحث عنه العديد من الأشخاص كمصدر إلهام للسفر على وسائل التواصل الاجتماعي، تحديداً خلال هذا الوقت من الجائحة الصحية العالمية.

ووجد التصنيف أن العديد من رواد الفضاء الرقمي لجأوا للاستمتاع بمقاطع فيديو منصة "تيك توك" كوسيلة للهروب والوصول لوجهات بعيدة، وهو ما أثبته تحليل بيانات (عدد مرات المشاهدة) للوسوم وعلامات التصنيف الشهيرة لتلك الوجهات والمواقع العشرة الأكثر رواجاً على منصة مشاركة الفيديو الشهيرة.

ومتفوقةً على مدن مثل لندن وباريس وبرشلونة، حصدت دبي المركز الأول عربياً والثاني عالمياً، حيث أكدت دولة الإمارات نفسها كوجهة سياحية شهيرة للغاية على مدى العقدين الماضيين، لتحصد دبي المركز الثاني في تصنيف "باونس" بحوالي ما يزيد على 37 مليار مشاهدة للمقاطع التي استهدفت المدينة، ومن السهل معرفة شهرة دبي التي تعود في جزء منها لفنادقها الفاخرة ومتاجرها ومطاعمها ومبانيها الحديثة التي تزخم بالعصرية والثقافة، وأسلوب الحياة المفعم بالحيوية، وفقاً للتصنيف.

ووفقاً "للتيكتوكرز"، احتلت مدينة نيويورك المرتبة الأولى عن مقاطع الفيديو التي ذُيلت بوسم #NYC التي بلغت في مجموعها أكثر من 216 مليار مشاهدة، حيث تشتهر نيويورك بناطحات السحاب المميزة وأضوائها الساطعة كتلك في ميدان "تايمز سكوير"، ووجود مقاصد بارزة مثل "سنترال بارك"، ومشهد مسرح برودواي الشهير عالمياً.

وبشكل غير متوقع، جاءت العاصمة التركية إسطنبول ثالثة في التصنيف، بحوالي 16.9 مليار مشاهدة على منصة "تيك توك".

وعلى التوالي، احتلت المملكة المتحدة (13.9 مليار مشاهدة)، وبرشلونة بإسبانيا (12.6 مليار مشاهدة)، وباريس الفرنسية (11.2 مليار مشاهدة)، في المراكز الرابع والخامس والسادس.

أما المراكز الأربعة الأخيرة فقد كانت بالترتيب لكل من مومباي بالهند (9.6 مليار مشاهدة)، وهاواي بالولايات المتحدة الأمريكية (9.4 مليار مشاهدة)، وميامي الأمريكية (9.1 مليار مشاهدة)، وتورنتو بكندا (8.4 مليار مشاهدة).

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