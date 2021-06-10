جواز "اياتا" الرقمي يدخل الخدمة رسمياً في الشرق الأوسط خلال أسابيع

المصدر: ا ف ب

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخميس أنّ تصريحه الرقمي الخاص بشهادات التلقيح والاختبار المرتبطة بفيروس كورونا، سيتم اعتماده رسميا من قبل عدّة شركات طيران في الشرق الأوسط خلال أسابيع.

تتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لاعتماد شهادات رقمية بشأن اللقاحات من أجل تسهيل مرحلة فتح أبواب السفر أمام السياح، رغم استمرار تفشي جائحة كورونا التي أصابت قطاع الطيران بالشلل لأكثر من عام.

ولم يتم الاعتراف بنظام إصدار شهادات لقاح موحّد على مستوى العالم بعد، غير أن "جواز سفر" اتحاد النقل الجوي "اياتا" اكتسب شعبية بين شركات الطيران الخليجية العملاقة.

وقال المدير العام للاتحاد يلي والش في مؤتمر عبر الانترنت الخميس "تلقّينا ردود فعل إيجابية للغاية بشأن تصريح السفر".

وأضاف "سيبدأ العمل به في الأسابيع القليلة المقبلة مع عدد من شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط"، من دون أن يحدّد هذه الشركات.

وكانت شركات الطيران الخليجية الكبرى "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" و"الخطوط الجوية القطرية" من بين أوائل الشركات التي بدأت اختبار التطبيق في يناير، تلتها العديد من شركات الطيران الدولية بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية.

وجواز "اياتا" هو عبارة عن تطبيق هاتفي سيمكّن الركاب من إنشاء "جواز سفر رقمي" للتحقق من اختبار ما قبل السفر أو التطعيم، ومشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران.

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